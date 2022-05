Kolejny transfer Jagiellonii Białystok. Do klubu dołącza Nené

Maj 24, 2022

Nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok został Nené. Portugalczyk, który związał się z Żółto-Czerwonymi dwuletnią umową z opcją przedłużenia o jeden sezon, przenosi się do Białegostoku z CD Santa Clara. Będzie występował z numerem 8.

– Nené oglądaliśmy od około trzech miesięcy. Szukaliśmy kreatywnego piłkarza środka pola dobrze czującego się na pozycjach numer sześć i osiem, a Portugalczyk spełnia te kryteria. Cieszy mnie to, że mimo propozycji nowego kontraktu ze strony CD Santa Clara przyjął naszą ofertę. Nené chciał spróbować czego nowego, Jagiellonia jest jego pierwszym zagranicznym klubem. Cieszę się, że zdecydował się na podjęcie tego wyzwania. Jesteśmy pełni optymizmu co do jego potencjału. Mamy nadzieję, że podniesie jakość drużyny. Uważamy, że w tym momencie taki piłkarz jak Nené przyda się zespołowi – powiedział po podpisaniu kontraktu z Portugalczykiem dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, Łukasz Masłowski.

Rui Filipe da Cunha Correia, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko nowego gracza Żółto-Czerwonych, to 26-letni defensywny pomocnik. Przygodę z piłką rozpoczął w wieku ośmiu lat dołączając do szkółki klubu Sporting Guadalupe. W wieku juniorskim, poza wspomnianą ekipą, bronił także barw Sintrense oraz SC Braga. To właśnie w drugim z wymienionych zespołów wchodził w wiek seniora, wiążąc się z drużyną rezerw „Minhotos” w 2014 roku. W tamtym okresie był również powoływany do reprezentacji Portugalii U-19. (źródło: jagiellonia.pl)