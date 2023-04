Kolejny remis Jagiellonii Białystok

4 kwietnia, 2023

Jagiellonii Białystok zremisowała 1:1 ze Stalą Mielec. To kolejny mecz wyjazdowy, którego białostoczanie nie wygrali.

Spotkanie zaczęło się przewagą Jagiellończyków i już w 3 minucie meczu bramkę strzelił Jesus Imaz.

– Kontrolę nad meczem, szczególnie w tym pierwszym fragmencie, mieliśmy sporą i zespół z Mielca nie mógł nam zagrozić – mówi Maciej Stolarczyk, trener Jagiellonii Białystok. – To zmieniło się w drugiej części meczu, gdzie weszliśmy z mniejszą ruchliwością, zmniejszą aktywnością i przez to zostaliśmy zepchnięcie do obrony. Dzięki temu Stal Mielec strzeliła bramkę i później miała swoje sytuacje. My swoje sytuacje też mieliśmy i z tego powodu jesteśmy źli i rozczarowani.

Jagiellonia meczem ze Stalą zdobyła jeden punkt, podobnie jak w poprzednim meczu ligowym.

– To jest nasz problem, że obejmujemy prowadzenie w kolejnym spotkaniu i nie potrafimy tej kropki nad i postawić strzelając kolejną bramkę czy dobrze się broniąc. To temat do pracy – dodaje Maciej Stolarczyk.

Kolejny ligowy mecz Żółto-Czerwoni rozegrają w Lany Poniedziałek (10.04). O godzinie 15:00 podejmą Lechię Gdańsk na własnym boisku. (hk)