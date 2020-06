Kolejny pracownik BCO ma koronawirusa

Czerwiec 2, 2020

źródło: Białostockie Centrum Onkologii źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Nie pięciu, a sześciu już pracowników Białostockiego Centrum Onkologii jest zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to badania laboratoryjne. Zakażony to pracownik zakładu radioterapii BCO.

Lekarze z ujemnym wynikiem testu przyjmują pacjentów na bieżąco w trybie dyżurowym. BCO wznowi pracę zakładu radioterapii w pełnym wymiarze, gdy będą już wszystkie wyniki przeprowadzonych testów.

W poniedziałek (01.06) w BCO wykonano blisko pół tysiąca testów, większość personelowi, a także kilkudziesięciu pacjentom do planowych hospitalizacji oraz kilkudziesięciu hospitalizowanym pacjentom wypisywanym do domu. Do końca tygodnia placówka planuje przebadać wszystkich pracowników Centrum.

Od wtorku (02.06) już wznowione zostały planowe przyjęcia na wszystkich oddziałach szpitalnych. (mt/mc)