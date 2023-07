14 lipca, 2023

Kolejne zatrzymania członków narkotykowej grupy przestępczej, źródło: POSG Kolejne zatrzymania członków narkotykowej grupy przestępczej, źródło: POSG

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali kolejnych sześciu Polaków, członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się handlem i dystrybucją środków odurzających i substancji psychotropowych. Jeden z zatrzymanych usłyszał również zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski.

Zatrzymani to mieszkańcy Szczecina (w wieku od 24 do 41 lat). Trudnili się zakupem, dystrybucją narkotyków oraz ich przechowywaniem. Mężczyźni usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. W trakcie przeszukania ich miejsc zamieszkania, na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonariusze SG zabezpieczyli narkotyki, a także młynki do rozdrabniania marihuany. Do sprawy zabezpieczono też mercedesa wartego 100 tys. złotych.

Czterech z zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Jeden z nich usłyszał zarzut organizowania przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom. Mężczyzna zorganizował nielegalne przekroczenie granicy z Białorusi do Polski, a następnie do Niemiec co najmniej 24 cudzoziemcom. Zatrzymanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

W sierpniu ub. roku, zatrzymano 2 osoby, również obywateli Polski i zabezpieczyli narkotyki warte blisko 3,2 mln złotych. To ponad 70 kg ziela konopi, marihuana oraz substancje psychotropowe w postaci mefedronu. Docelowo narkotyki miały trafić na rynek polski. (mt)