Kolejne spotkanie w ramach DKF GAG. Widzowie zobaczą detektywistyczny thriller „Mój syn”

Maj 16, 2022

W poniedziałek (16.05) w Kinie Forum zaplanowano pokaz filmu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „GAG”. O 18:30 zostanie wyświetlony detektywistyczny thriller „Mój syn” zrealizowany w nowy, rewolucyjny sposób.

James McAvoy, grający ojca chłopca poszukującego swojego syna, nie otrzymał scenariusza ani nie został poinformowany, jak zakończy się cała historia. To, co widzowie zobaczą na ekranie, to w całości improwizacja aktora, który gra i reaguje na to, co przedstawiają jego ekranowi partnerzy (m.in. Claire Foy w roli matki chłopca) znający fabułę filmu.

Dzięki temu zabiegowi McAvoy rewelacyjnie wczuł się w rolę człowieka, którego życie owiane jest tajemnicą i razem z widzami odkrywa, co stoi za zaginięciem filmowego syna.

Przed filmem będzie prelekcja, po filmie – dyskusja. (mt)