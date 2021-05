Kolejne luzowanie obostrzeń. Lada dzień otworzą się baseny, siłownie, solaria

Maj 26, 2021

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Od piątku (28.05) znowu będziemy mogli pójść na basen. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem kryte obiekty, w tym aquaparki będą dostępne dla wszystkich gości (nie tylko zorganizowanych grup i sportowców).

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji wznawia zajęcia z nauki pływania dla dorosłych, aqua aerobik i rehabilitację w wodzie. Wybrać się też będzie można na nowe zajęcia – aqua zumbę. To połączenie tańca i fitnessu przy latynoskich rytmach.

Wszystkie białostockie pływalnie są gotowe na otwarcie. Będą działały przy 50-procentowym obłożeniu. To oznacza, że na Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej 1a – najpojemniejszej pływalni BOSiR – jednorazowo może przebywać do 75 osób. Zaś na Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4 – do 52 osób.

Od piątku (28.05) działać też będą mogły siłownie, kluby fitness czy solaria. (mt/mc)