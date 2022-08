Sierpień 5, 2022

Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W najbliższą niedzielę (07.08.) w Białymstoku będą kolejne koncerty na świeżym powietrzu.

O 17:30 w ogrodzie przy Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego wystąpi The Consonance Trio. Zespół zaprezentuje utwory w alternatywnym wykonaniu, nawiązujące do klasyki, jazzu i muzyki rozrywkowej. Wejściówki do kupienia w kasie muzeum.

Natomiast o 18:00 w Pawilonie Włoskim pałacu Branickich zagra Arek Czernysz Trio. Zespół tworzy w obszarach szeroko pojętej muzyki jazzowej i improwizowanej. Na ten koncert wstęp jest wolny. (hk)