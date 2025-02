Kolejne instalacje fotowoltaiczne w Białymstoku

1 lutego, 2025

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku MPS, Źródło: UM Białystok

22 instalacje fotowoltaiczne zamontowano na obiektach miejskich w ubiegłym roku. Ich całkowita moc to ok. 0,936 megawatów.

W dużej mierze instalacje fotowoltaiczne zlokalizowano na budynkach oświatowych. Opierają się one na bezinwazyjnych konstrukcjach montażowych, nie ingerując w pokrycie dachowe. Zmniejszają ryzyko związane z uszkodzeniami dachu oraz w znaczący sposób minimalizują czas związany z realizacją inwestycji oraz ewentualny koszt naprawy. Możliwość dostosowania wysokości instalacji fotowoltaicznych do indywidualnych potrzeb pozwala na ograniczenie wpływu stref zacienienia np. kominów, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie wydajności pracy modułów fotowoltaicznych.

W sumie od 2023 roku w Białymstoku zainstalowano 48 instalacji fotowoltaicznych. Ich łączna moc wyniosła ponad 2 megawatów. (red.)