Kolejne dzieci z woj. podlaskiego skorzystają z lekcji na basenie w ramach programu „Umiem pływać”

5 kwietnia, 2023

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Niemal 7 tysięcy podlaskich uczniów z klas I – III będzie mogło skorzystać z lekcji pływania w ramach ministerialnego programu „Umiem pływać”.

Na realizację zajęć Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy otrzymał 2,2 mln złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 130 tys. złotych dotacji z budżetu województwa.

Program adresowany jest do dzieci z mniejszych miejscowości, gdzie nie ma basenów.

– Zajęcia są bezpłatne: my opłacamy basen, instruktora i środki transportu. Program kierujemy przede wszystkim do dzieci z terenów wiejskich, bo to tam nie mają możliwości skorzystania z pływalni, ale jest też realizowany w dużych miastach m.in. w Białymstoku – powiedział prezes krajowych struktur Szkolnego Związku Sportowego, poseł PiS Kazimierz Gwiazdowski.

Dzieci oprócz nauki pływania nauczą się też bezpiecznych zachowań nad wodą.

Program „Umiem pływać” realizowany jest w województwie podlaskim od 2014 r. Przez ten czas z nauki pływania skorzystało ok. 38 tys. dzieci. (mt)