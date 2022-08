Kolejna szansa na naukę w wymarzonej szkole. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca

Sierpień 3, 2022

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Do 4 sierpnia białostoccy uczniowie mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W placówkach pozostało ponad tysiąc wolnych miejsc.

Uczniowie do wyboru mieli w sumie 36 szkół w Białymstoku, w tym: 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. W wyniku rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przyjęto 4 834 kandydatów, w tym:

do liceów – 2 676,

do techników – 1 869,

do branżowych szkół I stopnia – 289.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych dotyczy wolnych miejsc i przebiega na analogicznych zasadach, jak rekrutacja zasadnicza, jednak bez wykorzystania systemu elektronicznego. Kandydat może pobrać formularz wniosku o przyjęcie do placówki w każdej szkole ponadpodstawowej, wypełnić go i złożyć w sekretariacie.

Wykaz wolnych miejsc w danej placówce znajduje się w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Jest on także dostępny na stronie Podlaskiego Kuratora Oświaty. Listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej poznamy 16 sierpnia. (uk)