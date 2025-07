Kolejna porażka Jagiellonii. Obrońca z urazem przed startem sezonu

12 lipca, 2025

źródło: Jagiellonia źródło: Jagiellonia

Letnie przygotowania Jagiellonii Białystok do sezonu 2024/2025 nie przebiegają zgodnie z oczekiwaniami. W trzecim meczu kontrolnym drużyna z Podlasia znów musiała uznać wyższość przeciwnika. Tym razem górą było Zagłębie Lubin, które pokonało Żółto-Czerwonych 1:0 w starciu rozegranym w Opalenicy.

Niepokojąca forma przed ligą

Spotkanie odbyło się w piątkowy wieczór (11 lipca) przy silnych opadach deszczu, co utrudniało grę obu zespołom. Mimo to to zawodnicy z Lubina lepiej odnaleźli się w niesprzyjających warunkach. Decydujący gol padł w 83. minucie – Michał Nalepa skutecznie sfinalizował dośrodkowanie z rzutu rożnego, kierując piłkę głową do siatki.

Dla ekipy prowadzonej przez Adriana Siemieńca to już druga porażka z rzędu w trakcie przygotowań – wcześniej Jagiellonia przegrała aż 1:7 z Widzewem Łódź. Taki bilans budzi niepokój przed nadchodzącą inauguracją PKO BP Ekstraklasy, która odbędzie się już za tydzień.

Bernardo Vital schodzi z kontuzją

Nie tylko wynik martwi kibiców z Białegostoku. Już na początku spotkania z boiska musiał zejść Bernardo Vital, sprowadzony latem portugalski stoper. Obrońca opuścił murawę z kontuzją w 7. minucie, a jego miejsce zajął Dusan Stojinović. Szczegóły urazu nie zostały jeszcze ujawnione, jednak jego ewentualna nieobecność może być poważnym problemem dla linii defensywnej Żółto-Czerwonych.

Ostatni sprawdzian przed ligowym startem

Zanim rozgrywki ligowe ruszą na dobre, Jagiellonia rozegra jeszcze jeden sparing. W sobotę (12 lipca) zmierzy się z czeskim zespołem FK Teplice. Będzie to ostatnia okazja, by poprawić mankamenty w grze i zbudować choć część pewności siebie przed pierwszym oficjalnym meczem sezonu.

Wynik meczu towarzyskiego:

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok 1:0 (0:0)

Bramka: Michał Nalepa 83’

Skład Zagłębia Lubin:

Dominik Hładun – Josip Corluka, Michał Nalepa, Aleks Ławniczak, Roman Jakuba – Kajetan Szmyt, Damian Dąbrowski, Filip Kocaba, Adam Radwański, Mateusz Wdowiak – Michalis Kossidis

Na boisku pojawili się również m.in.: Patryk Kusztal, Kamil Nowogoński, Marcel Reguła, Mateusz Dziewiatowski.

Skład Jagiellonii Białystok:

Sławomir Abramowicz – Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital (7’ Dusan Stojinović), Adrian Dieguez (68’ Yuki Kobayashi), Bartłomiej Wdowik – Louka Prip (46’ Miki Villar), Taras Romanczuk (68’ Dawid Drachal), Leon Flach, Jesus Imaz (80’ Bartosz Mazurek), Oskar Pietuszewski (58’ Alejandro Cantero) – Afimico Pululu (80’ Dimitris Rallis)