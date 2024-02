Kolejna edycja programu „Poznajemy Podlaskie”

6 lutego, 2024

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

Szkoły podstawowe z regionu mogą starać się o dofinansowanie wycieczek po województwie podlaskim. Inicjatywa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” ma promować lokalne atrakcje i jednocześnie wspierać branżę turystyczną.

– Mamy tyle ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych, a dzieciaki są tak chłonne zdobywania wiedzy poprzez właśnie takie doświadczenie empiryczne – mówi Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim i prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Puszcza Białowieska, czyli te tereny z żubrami naprawdę dla dzieciaków to świetny teren. Jak zawsze Pojezierze Suwalsko-Sazurskie budzi tyle atrakcji. Dolina Bogu i Ziemia Łomżyńska. Niektóre dzieciaczki ze szkół z takich terenów oddalonych od Białegostoku uważają, że to nasze miasto Białystok jest najciekawszym miejscem które należałoby odwiedzić.

Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych – publicznych i niepublicznych, w tym placówek specjalnych. Maksymalne dofinansowanie, o które może się ubiegać szkoła, to 7,5 tys. złotych. Wnioski można składać do końca lutego. Pula środków przeznaczona w tym roku na organizację wycieczek to milion 200 tys. zł. (hk)