Kolejna edycja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego już w listopadzie

17 października, 2023

Źródło: UMWP

200 uczniów klas czwartych, piątych i szóstych skorzysta z zajęć w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym. W tym roku w inicjatywie Politechniki Białostockiej wezmą udział cztery miasta – Białystok, Augustów, Bielsk Podlaski i Siemiatycze.

To piętnasta już edycja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

– Program life long learning, czyli uczenia się przez całe życie trzeba zaczynać od najmłodszych i to od bardzo młodych osób – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – To dzieci mają ciekawość świata, nieodkryte talenty i zainteresowania, które naprawdę mogą rozkwitnąć w Politechnice Białostockiej. To jest też promowanie potencjału naszej uczelni. Rozwijamy naszą bazę, naszą infrastrukturę, nasze metody dydaktyczne. Politechnika to nie tylko trudna matematyka, trudne zadania, to też ciekawe zajęcia sportowe, zajęcia związane ze sztuką, a nawet z nauką języków obcych.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa, która od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

– Przede wszystkim jest to bardzo użyteczne przedsięwzięcie, które służy edukacji młodych ludzi. Kwestie związane z nauczaniem i inwestowaniem w młodzież są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju naszego regionu – zapewnia Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

W ramach Podlaskie Uniwersytetu Dziecięcego odbędzie się 15 zjazdów. Zajęcia będą w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych.

– To jest ważne, ponieważ promuje chęć zdobywania wiedzy, promuje edukacje i służy to budowaniu dobrego klimatu, jeżeli chodzi o białostockie uczelnie i tego, żeby wybierać je jako miejsce do studiowania, pracowania, mieszkania – uważa Przemysław Tuchliński, wiceprezydent Białegostoku.

Nabór uczniów do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego rozpocznie się 6 listopada. Same zajęcia – 25 listopada. W Białymstoku rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej, w pozostałych miastach zapisy będą prowadzone przez samorządy. (hk)