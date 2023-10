13 października, 2023

Erasmus+ Days 2022, fot. Piotr Awramiuk Erasmus+ Days 2022, fot. Piotr Awramiuk

Norwegia, Hiszpania, Portugalia, a może Włochy? Studenci Politechniki Białostockiej mogą przebierać w ofercie studiów zagranicznych. Rusza kolejna edycja Erasmus+ Days w Politechnice Białostockiej. Od 16 do 18 października 2023 na wszystkich wydziałach uczelni trwają spotkania adresowane do studentów uczelni zainteresowanych programem Erasmus+.

Erasmus+ Days to cykliczne wydarzenie promujące udział Uczelni w programie wymiany studenckiej oraz projekty realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi. Dzięki udziałowi w programie studenci Politechniki Białostockiej mogą podjąć naukę w uczelniach na całym świecie. Politechnika Białostocka realizuje umowy o podwójnym dyplomowaniu w ponad 20 uczelniach zagranicznych, a to oznacza, że studiując jeden lub 2 semestry za granicą i realizując ustalony program można uzyskać dwa dyplomy, zarówno Politechniki Białostockiej, jak i uczelni zagranicznej.

– Erasmus+ to program szczególny, ponieważ każdy, kto wziął w nim udział, był z tego zadowolony. To program przyjazny, dający korzyści zarówno studentowi, pracownikowi, ale także uczelni. Udział w nim sprzyja rozwojowi każdego z nas – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Co w październikowej edycji czeka studentów Politechniki Białostockiej? Na każdym z wydziałów studenci mogą odwiedzić stoiska Erasmus+ oraz wziąć udział w specjalnych spotkaniach informacyjnych. Ci, którzy planują studia za granicą otrzymają pakiet praktycznych informacji na temat kierunków destynacji, toku studiów na uczelniach zagranicznych oraz możliwości, jakie przynosi wyjazd w ramach studenckiej wymiany. (mgz)

W programie wydarzeń m.in.:

spotkania ze studentami, którzy już byli na wymianie zagranicznej – relacje z wyjazdów i własne doświadczenia,

prezentacja możliwości wyjazdów – jak przebiega, i jak prosta jest rekrutacja do programu Erasmus+,

informacje o rekrutacji na studia zagraniczne w sem. letnim 2023/2024,

Harmonogram wydarzeń:

Poniedziałek, 16 października 2023 / Wydział Informatyki

9:00-11:30 – Stoisko Erasmus+

10:15 – Spotkanie informacyjne, Aula B

Poniedziałek, 16 października 2023 / Wydział Mechaniczny

12:00-14:30 – Stoisko Erasmus+

13:15 – Spotkanie informacyjne, Aula 447

Wtorek, 17 października 2023 / Wydział Elektryczny

9:00-11:30 – Stoisko Erasmus+

10:15 – Spotkanie informacyjne, Aula WE-030

Wtorek, 17 października 2023 / Wydział Inżynierii Zarządzania

12:00-14:30 – Stoisko Erasmus+

13:15 – Spotkanie informacyjne, Aula 104KB

Środa, 18 października 2023 / Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

9:00-11:30 – Stoisko Erasmus+

10:15 – Spotkanie informacyjne, Aula B

Środa, 18 października 2023 / Wydział Architektury

12:00-14:30 – Stoisko Erasmus+