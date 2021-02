Kolejna białostoczanka straciła pieniądze przez zdalny pulpit

Luty 17, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Oszuści działający metodą „na zdalny pulpit” nie odpuszczają. 25-latka z Białegostoku chcąc zabezpieczyć swoje pieniądze przez Internet, straciła prawie 17 tys. złotych.

Przestępcy posługują się różnymi wariantami, ale cel jest jeden. Chodzi o to, by skłonić ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi urządzenia i dzięki niej zdobyć dane do konta bankowego.

Pod koniec stycznia do kobiety zadzwonił fałszywy konsultant podszywający się za pracownika jednego z banków. Poinformował, że ktoś wypłacił pieniądze z jej konta. Oszust polecił kobiecie zainstalować aplikację, która będzie chronić jej pieniądze przed dalszymi wypłatami. Dzięki niej przestępca zdobył dane do logowania się na jej konto i przelał prawie 17 tys. złotych na swoje konto. (mt/mc)