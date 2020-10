Kolejki to przeżytek. Umów wizytę w ZUS on-line

Październik 2, 2020

źródło: ZUS Białystok

ZUS przypomina o możliwości umawiania wizyt on-line. Warto wiedzieć, że wcale nie musimy stać w kolejkach. Zwłaszcza teraz, kiedy nowych zakażeń koronawirusem jest coraz więcej.

– Ta opcja, umawiania wizyt w ZUS przez internet, dostępna jest dla posiadaczy profili na Platformie Usług Elektronicznych. Warto z niej skorzystać, bo pozwala nam zaoszczędzić czas i załatwić swoje sprawy we wcześniej wyznaczonym terminie. Każdy użytkownik PUE ZUS może zarezerwować wizytę w wybranej przez siebie placówce ZUS i niemal od razu podejść do odpowiedniego stanowiska. Zamówienie wizyty na konkretną datę, godzinę i w interesującej nas sprawie, to tylko kilka kliknięć na swoim profilu – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Co zrobić, żeby zaplanować odwiedziny w ZUS? Wystarczy zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS na www.zus.pl. Następnie na swoim profilu PUE w „Panelu Ogólnym” wybrać: zakładkę „Wizyty”, a następnie „Rezerwacja wizyty”, placówkę ZUS, w której chcemy umówić wizytę, sprawę, której dotyczy wizyta, a także dogodny dzień i godzinę wizyty.

Na czas jednej wizyty w kalendarzu przeznaczone jest pół godziny. Pierwszą wizytę można zaplanować już na 8.00 rano, ostatnią na godzinę 14.00, a w poniedziałki nawet na godzinę 16:15. Nie trzeba się obawiać, że w tym samym czasie do jednego „okienka” umówi się kilka osób. Zarezerwowane wcześniej godziny są zaznaczone czerwonym polem z komentarzem „Termin zajęty”. Umówioną wizytę można odwołać w każdej chwili anulując zaplanowane odwiedziny w zakładce „Wizyty”, w opcji „Przegląd i anulowanie rezerwacji”.

Profil na PUE ZUS daje nam możliwość nie tylko zamawiania wizyt w ZUS przez internet, ale także załatwiania wielu spraw w ZUS bez wychodzenia z domu. Pozwala także na bieżące kontrolowanie pracodawcy w zakresie zgłoszenia nas do ubezpieczeń i wysokości opłacania składek. Na swoim koncie w PUE możemy sprawdzić także zwolnienia lekarskie, z których w ostatnim czasie korzystaliśmy. Tutaj też znajdziemy informację o stanie konta ubezpieczonego wraz z wyliczoną hipotetyczną emeryturą. Co ważne dla rodziców to właśnie poprzez PUE aktywujemy bon turystyczny.

Obecnie swój profil posiada 5,6 mln użytkowników. (mt/mc)