Cerber Motorsport podsumowuje sezon Formula Student 2025 – sukcesy, innowacje i wyzwania. Posłuchaj rozmowy z Anną Tokarewicz!

3 września, 2025

Anna Tokarewicz fot. Paweł Cybulski Anna Tokarewicz fot. Paweł Cybulski

Cerber Motorsport, 23-osobowy zespół studentów z pięciu wydziałów Politechniki Białostockiej, po raz kolejny udowodnił, że pasja, wiedza i determinacja potrafią przekształcić się w rajdowe sukcesy. Tegoroczny sezon Formula Student 2025 był pełen wyzwań, innowacji i niezapomnianych momentów – zarówno na torach w Polsce, jak i podczas międzynarodowych startów.

Początek sezonu – wyzwania i planowanie

Jak przyznaje Anna Tokarewicz, koordynatorka marketingu Cerber Motorsport, najważniejszy moment sezonu przypadał na jego początek. Zespół musiał podjąć decyzje dotyczące budżetu i zakresu prac nad bolidem. Tegoroczne cięcia finansowe wymagały przemyślanego rozplanowania pracy, tak aby młodzi członkowie zespołu mogli się uczyć, a bolid nadal osiągał wysokie wyniki.

– To pozwoliło nam wyznaczyć priorytety, określić, które innowacje są kluczowe, i zorganizować zespół w sposób, który pozwolił nam utrzymać wysoki poziom konkurencyjności – mówi Tokarewicz.

Kluczowe innowacje bolidu CMS-10

Najnowszy bolid Cerber Motorsport, CMS-10, wyróżniał się przede wszystkim innowacjami w dziale silnika i aerodynamiki.

Silnik i chłodzenie: Zespół dopracował system chłodzenia, dzięki czemu temperatury utrzymywały się na optymalnym poziomie. Choć nie wszystkie zaplanowane elementy udało się wdrożyć, ulepszenia w rozrządzie i chłodzeniu znacząco poprawiły wydajność bolidu.

Aerodynamika: Nowe elementy przy przednich oponach zapobiegały przegrzewaniu hamulców – problem, który przeszkadzał kierowcom w poprzednim sezonie, został skutecznie rozwiązany.

Sukcesy krajowe i międzynarodowe

Sezon 2025 był pełen sukcesów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Cerber Motorsport zdobył podwójne zwycięstwo w Słonczynie oraz wysokie lokaty w Czechach – drugie i trzecie miejsce w konkurencjach dynamicznych.

Różnice między startami krajowymi a międzynarodowymi okazały się znaczące. Za granicą inspekcje techniczne były dokładniejsze i bardziej wymagające, co zmuszało zespół do maksymalnej gotowości i organizacji. To właśnie doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych startów pozwoliło Cerber Motorsport zdobyć nagrodę za najszybsze ukończenie inspekcji technicznej w konkurencjach spalinowych.

Organizacja i praca zespołu

Codzienne przygotowania zespołu do zawodów były intensywne, ale dobrze zorganizowane. Czas pracy ograniczony do godzin od 7:00 do 21:00 wymusił lepsze planowanie i koordynację działań.

– Mistrzowski bolid powstaje dzięki dobrej organizacji zespołu. Nawet najlepiej zaprojektowane auto nie zda egzaminu, jeśli zespół nie jest zgrany – podkreśla Tokarewicz.

Wsparcie partnerów i uczelni

Kluczową rolę w tegorocznych sukcesach Cerber Motorsport odegrało wsparcie Politechniki Białostockiej, miasta oraz partnerów. Dzięki nim udało się utrzymać projekt mimo cięć budżetowych ze strony sponsorów.

– Bez wsparcia finansowego i organizacyjnego ze strony uczelni i miasta bolid CMS10 w ogóle by nie powstał – mówi Tokarewicz.

Wnioski i plany na przyszłość

Sezon 2025 był dla zespołu rokiem pokory i nauki. Nie wszystkie zaplanowane innowacje udało się wdrożyć, a młodsi członkowie zespołu musieli przejąć kluczowe obowiązki po starszych kolegach. To doświadczenie pozwoliło wyciągnąć wnioski na przyszłość: w nadchodzącym sezonie Cerber Motorsport zamierza skupić się na odbudowie sprawdzonych rozwiązań, utrzymaniu wysokiej jakości komponentów i dalszym rozwijaniu organizacji zespołu.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Anną Tokarewicz – koordynatorką marketingu Cerber Motorsport :