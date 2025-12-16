Kolędy zamiast wykładów. Świąteczne spotkanie społeczności Politechniki Białostockiej

16 grudnia, 2025

Spotkanie wigilijne PB, fot Dariusz Piekut/PB Spotkanie wigilijne PB, fot Dariusz Piekut/PB

Zapach choinki, dźwięk kolęd i gwar rozmów zamiast wykładów – tak we wtorek (16.12) wyglądała Politechnika Białostocka. W uczelni odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, które zgromadziło pracowników i studentów.

Były świąteczne potrawy i życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Chóru Politechniki Białostockiej, który wprowadził uczestników w świąteczny nastrój.

Rektor Politechniki Białostockiej podkreślała, że najważniejsze są zdrowie i dobre relacje.

– Życzę państwu dużo zdrowia, bo to jest podstawa do wszystkich naszych dalszych działań. Ale te dalsze działania będą możliwe, będą się rozwijały, jeśli będą dobre relacje, więc to jest kolejne moje życzenie. Życzę tych dobrych i rozległych relacji, takich, które dają satysfakcję, które pozwalają czuć się dobrze – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor uczelni.

Świąteczne życzenia składali także duszpasterze akademiccy oraz przedstawiciel Samorządu Studentów, który podkreślił, że takie spotkania zmniejszają dystans między studentami, wykładowcami i pracownikami administracji oraz pozwalają spojrzeć na uczelnię z bardziej ludzkiej, wspólnotowej strony.

Wigilijne spotkanie było okazją do rozmów, uśmiechów i chwili oddechu od codziennych obowiązków – w atmosferze, którą, jak podkreślali uczestnicy, tworzy cała społeczność akademicka. (hk)

Relacja Hanny Kość: