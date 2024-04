Koalicja na rzecz e-bezpieczeństwa województwa podlaskiego

Zagrożenia w świecie wirtualnym i rosnąca cyberprzestępczość to przyczyny zawiązania Koalicji na rzecz e-bezpieczeństwa województwa podlaskiego.



List intencyjny w tej sprawie podpisało w sumie 8 podmiotów, m.in. Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, Komendant Wojewódzki Policji Kamil Borkowski, zastępca dyrektora białostockiego oddziału NASK Mariusz Madejczyk i rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk.

– Podpisujemy list intencyjny, który stworzy koalicję na rzecz bezpieczeństwa – mówi Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski. – To wszystko wpisuje się w kontekst budowy bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego także w tym wymiarze cyfrowym. W uroczystym podpisaniu listu intencyjnego uczestniczył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Poczucie bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych elementów tego co w Polsce i tutaj na Podlasiu jest bardzo ważne czyli poczucie troski o każdego obywatela, o każdą obywatelkę – mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. – Współpraca w ramach cyberbezpieczeństwa to jeszcze bezpieczniejsze państwo. Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie XXI wieku. Ten sojusz, który tutaj powstaje jest czymś wyjątkowym, bo to jest pierwsze miejsce w kraju i dla całego regionu ma to olbrzymie znaczenie.

W przeciwdziałanie rosnącej cyberprzestępczości włączyła się także Politechnika Białostocka.

– Przyłączamy się do wspólnych w całym województwie działań na rzecz cyberbezpieczeństwa, przede wszystkim edukując w zakresie kompetencji cyfrowych, ale też i cały czas budząc świadomość ile zagrożeń czeka w świecie cyfrowym – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Edukujemy nie tylko studentów, ale oferujemy też kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla każdej grupy wiekowej.

Dzięki zawartej współpracy koalicja będzie prowadziła działania profilaktyczne, podczas których będzie informowała o nowych metodach, które stosują cyberprzestępcy. (jł)