Kłódki miłości na mostku zakochanych w Białymstoku

14 lutego, 2023

Mostek miłości z kłódkami w Białymstoku/Fot. A. Topczewska Mostek miłości z kłódkami w Białymstoku/Fot. A. Topczewska

Mosty zakochanych, gdzie szczęśliwe pary zawieszają kłódki z wyznaniem miłości, są niemal w każdym dużym polskim mieście. Od kilku lat takie miejsce czeka na białostoczan w parku, w okolicy Teatru Dramatycznego.

Słynne mosty z setkami przyczepionych do konstrukcji kłódek z inicjałami, imionamii i wyznaniami to Most Tumski we Wrocławiu, Most Chlebowy w Gdańsku, kładki Ojca Bernatka w Krakowie, Most Świętokrzyski w Warszawie, most na Bogdance w Poznaniu, a także most Hohenzollernów w Kolonii i najsłynniejszy – most Pont des Arts w Paryżu. Kłódki zakochani przypinają do balustrady, a kluczyk, na znak wiecznego uczucia, wrzucają do rzeki. (at)

W Walentynki odwiedziliśmy białostocki mostek zakochanych i zapytaliśmy mieszkańców, czy wiedzą o tym miejscu i czy wieszanie kłódek to dobry pomysł na okazywanie uczuć? Pytała Aneta Topczewska: