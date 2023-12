Klinika Ortopedii USK wykonała operację rekonstruując trzy rzeczy

11 grudnia, 2023

źródło: Medyk Białostocki

Klinika Ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeprowadziła skomplikowany zabieg, który niewiele ośrodków w Polsce wykonuje. Operacja polegała na rekonstrukcji stawu biodrowego, kolanowego i kości udowej.

– To generalnie była jedna operacja, która w sobie miała trzy zabiegi jednocześnie. Pacjentka chodzi, dobrze się czuje i po tygodniu wyszła do domu – mówi dr Jan Kiryluk, lekarz kierujący Kliniką Ortopedii USK w Białymstoku. – Mało środków kraju jest w stanie wykonać tego typu zabieg operacyjny. Polega on na bardzo szerokim dostępie operacyjnym, usunięciu elementów z dużym ryzykiem okołooperacyjnym i jest to zarezerwowane do doświadczonych zespołów operacyjnych.

Białostocka klinika chce poszerzać zakres wykonywanych operacji. W tym roku wykona około 900 protezoplastyk stawu biodrowego, kolanowego i ramiennego, w tym ponad 80 protezoplastyk rewizyjnych. To ponad dwukrotny wzrost ilości zabiegów w stosunku do roku poprzedniego. A to nie wszystko.

– Chcemy wstawiać protezy robotyczne, w których asystent robotyczny, czyli jakby robot będzie wspomagał naszą pracę i będzie to się sprowadzało do tego, żeby ta nasza chirurgia protetyczna była bardziej dokładna, mniej traumatyczna, miała mniej powikłań teoretycznych, które w każdym ośrodku w jakiś tam procencie zawsze muszą występować niestety – dodaje dr Jan Kiryluk.

Od przyszłego roku klinika wchodzi również do zespołów ośrodków replantacyjnych i w styczniu będzie prowadzić dyżury. (hk)