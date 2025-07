Kleszcze pod lupą – cykl rozmów z prof. Anna Moniuszko-Malinowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

25 lipca, 2025

Prof. Anna Moniuszko-Malinowska, fot. Adam Jakuć Prof. Anna Moniuszko-Malinowska, fot. Adam Jakuć

Kleszcze choć małe i niepozorne mogą stanowić ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia. W Polsce występuje ok. 19 gatunków tych pajęczaków, a część z nich przenosi groźne choroby.

Najczęściej diagnozowana jest borelioza, na którą w 2024 roku zachorowało 29 tysięcy osób. Druga najczęściej występująca to kleszczowe zapalenie mózgu. I w zeszłym roku stwierdzono ponad 700 przypadków, co stanowi ogromny skok, ponieważ jeszcze 5 lat temu zachorowalność wynosiła do 300 przypadków rocznie.

W RADIU AKADERA przeprowadziliśmy cykl rozmów o kleszczach: jakie wywołują choroby, dlaczego warto się zaszczepić przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i na jakim etapie jest szczepionka przeciw boreliozie, które repelenty są najskuteczniejsze, jak bezpiecznie usunąć kleszcza oraz o mitach dotyczących kleszczy. Naszym gościem była prof. Anna Moniuszko-Malinowska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. (hk)

Posłuchaj cyklu rozmów o kleszczach:

Borelioza:

Kleszczowe zapalenie mózgu:

Szczepienia przeciwko chorobom odkleszczowym:

Środki odstraszające kleszcze:

Bezpieczne usuwanie kleszczy:

Mity dotyczące kleszczy: