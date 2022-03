Klasyka Kina na Dzień Kobiet. Kino Forum pokaże „Casablancę”

Marzec 7, 2022

źródło: mat. dystrybutora źródło: mat. dystrybutora

Kino Forum w ramach cyklu „Klasyka Kina” pokaże „Casablancę”. Jeden z najsłynniejszych melodramatów wszech czasów będzie można obejrzeć we wtorek, 8 marca, w Dzień Kobiet. Początek filmu o 18.00.

Akcja filmu dzieje się podczas II Wojny Światowej w okupowanej przez Niemców i francuskich kolaborantów Casablance. Do Casablanki łatwo się dostać, ale trudno ją opuścić, zwłaszcza jeśli jest się poszukiwanym przez nazistów, tak jak działacz czeskiego ruchu oporu Victor Laszlo (Paul Henreid). Jedyną jego nadzieją okazuje się być właściciel nocnego klubu Rick Blaine (Humphrey Bogart) – cyniczny Amerykanin, który nie jest skory do pomocy, tym bardziej, że żoną Victora jest jego była ukochana, która złamała mu serce – Ilsa (Ingrid Bergman). Dawne uczucia odżywają. W zamian za ułatwienie mężowi wyjazdu z Casablanki, Ilsa proponuje Rickowi siebie. Główny bohater musi dokonać wyboru. Czy uczucie zwycięży w obliczu wojny?

Scenariusz do filmu „Casablanca” powstał na podstawie sztuki Murraya Burnetta i Joan Alison „Everybody Comes to Rick’s”, która nigdy nie doczekała się premiery na Broadwayu. Na realizację obrazu przeznaczono zaledwie 950 tys. dolarów, co zmusiło ekipę do drakońskich oszczędności (np. samolot widoczny w ostatnich scenach zrobiony był z… kartonu).

„Casablanca” to jeden z tych filmów, które mimo upływu lat się nie starzeją. Obraz Michaela Curtiza, z Ingrid Bergman i Humphreyem Bogartem w rolach głównych, zdobył 5 nominacji do Oscara oraz 3 statuetki: Najlepszy film 1943 roku, Najlepszy reżyser Michael Curtiz oraz Najlepszy scenariusz – Howard Koch, Julius J. Epstein, Philip G. Epstein.

Prelekcję przed filmem wygłosi duet: Katarzyna Sztop-Rutkowska i Maciej Białous z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. (mt)