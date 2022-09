Kino Forum opanują dzieci. Zbliża się 9. Międzynarodowy Festiwal Kino Dzieci

Dziesięć pełnometrażowych filmów (w tym aż trzy z Polski!) znalazły się w programie 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kino Dzieci. W większości mali widzowie, jako pierwsi w Polsce, będą mogli zobaczyć je premierowo. Festiwal zagości w Kinie Forum.

– Ostatni weekend września i pierwszy weekend października to są cztery dni, kiedy Kino Forum zostanie przejęte przez dzieci – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury. – Zapraszamy je na festiwal filmów im dedykowany, podczas którego będą te filmy nie tylko oglądać, ale także i oceniać. Jak co roku wybiorą bowiem film, który otrzyma nagrodę publiczności.

W programie festiwalu znalazły się zarówno animacje, jak i filmy aktorskie.

– Mamy produkcje dla dzieci od 4 lat, ale są też filmy dla starszych dzieci, nawet 9+. Tematyka tych filmów jest już inna, poważniejsza. Są bowiem przygody związane z pierwszymi miłościami czy nastoletnimi przyjaźniami – dodaje Monika Piskurewicz.

9. Międzynarodowy Festiwal Kino Dzieci odbędzie się w ostatni weekend września i w pierwszy weekend października. (mt)

Program festiwalu

24.09 / sobota

10:00 – Najlepsze urodziny Królika Karola (animacja, 70′, 4+)

11:30 – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica skorpiona (aktorski, 90′, 6+)

25.09 / niedziela

10:00 – Yuku i magiczny kwiat (animacja, 65′, 5+)

11:30 – Mecz o wszystko (aktorski, 90′, 9+)

13.30 – Lato kiedy nauczyłam się latać (aktorski, 85′, 9+)

1.10 / sobota

9:30 – Przytul mnie: Poszukiwacze miodu (animacja, 68′, 4+)

11:00 – Detektyw Bruno (aktorski, 110′, 8+)

13:00 – Za duży na bajki (aktorski, 106′, 9+)

2.10 / niedziela

9:30 – Szkoła magicznych zwierząt (aktorski z elementami animacji, 89′, 6+)

11:30 – Głowa pełna Ciebie (aktorski, 82′, 9+)

Więcej o filmach:

Najlepsze urodziny Królika Karola

Best Birthday Ever

reż. Michael Ekbladh, Niemcy, Niderlandy, Szwecja, 2021, 70’, dubbing, animacja

4+

Nadszedł wyczekiwany dzień dla Królika Karola – wreszcie kończy 5 lat. Huczne świętowanie urodzin stoi jednak pod znakiem zapytania. Czy przyjęcie odbędzie się zgodnie z planem?

Spotkanie z przyjaciółmi, łowienie ryb z tatą i jedzenie tortu marchewkowego – to wszystko planował Królik Karol w swój wielki dzień. W końcu piąte urodziny obchodzi się raz w życiu! Rodzice nie poświęcają mu jednak tyle uwagi co kiedyś, odkąd na świat przyszła jego młodsza siostra. Gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń mama i tata muszą go opuścić, postanawia uczcić święto po swojemu. Wyprawa u boku przyjaciółki Moniki i jej wesoło merdającego psa przeradza się w wielką przygodę, podczas której spotkają w lesie żaby, ślimaka i lisa o niekoniecznie dobrych zamiarach. Podczas wędrówki Karol zrozumie, kim są przyjaciele i rodzina – to będą jego najlepsze urodziny!

Czy wiesz, że…

Króliki od jedzenia korzenia marchewki wolą nać? To bardzo zdrowy element ich diety!

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona

Lasse-Majas detektivbyrå – Skorpionens gåta

reż. Tina Mackic, Szwecja, 2022, 83’, dubbing, aktorski

6+

Miasteczko Valleby za kilka dni obchodzi 500. urodziny! Świętowanie może jednak przerwać złodziej, którego znakiem rozpoznawczym jest… skorpion. Czy młodzi detektywi, Lasse i Maja wpadną na jego trop i uratują imprezę?

Przed parą detektywów kolejny twardy orzech do zgryzienia. Komuś najwyraźniej bardzo zależy na tym, żeby impreza z darmowymi słodyczami, na którą czekają wszyscy mieszkańcy Valleby, nie doszła do skutku. Z Akademii Nauki ginie teleskop, fajerwerki przygotowane na pokaz przedwcześnie błyskają, a ze sklepu z biżuterią ginie żywy skorpion. Maja i Lasse mają kilku podejrzanych. Nie wykluczają nawet, że winny może być ksiądz – w końcu to na kościelnej wieży znaleziono poszlaki. W śledztwie pomagają im policjant i emerytowana złodziejka, Lillie, która mieszka w domu spokojnej starości.

Czy wiesz, że…

W serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai Martina Widmarka i Heleny Willis ukazało się już ponad 20 książek? Para detektywów badała m.in. zagadki kina, pociągu i biblioteki!

Yuku i magiczny kwiat

Yuku et la fleur de l’Himalaya

reż. Rémi Durin, Arnaud Demuynck, Belgia, Francja, 2022, dubbing, animacja, 65’

5+

Myszka Yuku mieszka z rodziną w piwnicach zamku. Pewnego dnia dowiaduje się o tym, że jej babcia potrzebuje magicznego kwiatu z Himalajów. Zwierzątko szybko podejmuje decyzję – trzeba ruszyć w drogę i go znaleźć!

Zanosi się na przygodę pełną wrażeń! W lesie zdającym się nie mieć końca można się zgubić, a wszędzie czyhają obce zwierzęta. Yuku ma jednak silną motywację, żeby trafić do oddalonych szczytów. Gdy jej babcia otrzyma legendarną roślinę, zazna szczęścia i wiecznej światłości. Nieoczekiwaną pomocą dla myszki podczas wędrówki okażą się piosenki grane na ukulele i zagadki, które usłyszała podczas rodzinnych wieczorów spędzonych w zamkowych piwnicach . Dzięki nim po jej stronie staną Lis i Lisica, a także Królik. Najgroźniejszy rywal, czyli Wilk pilnujący gór, może okazać się nie taki straszny, jak go malują!

Czy wiesz, że…

W Himalajach, u podnóży szczytu Nanda Devi, znajduje się Park Narodowy Doliny Kwiatów? Rośnie w nim ponad 500 chronionych gatunków, a przez większą część roku leży tam śnieg.

Mecz o wszystko

Strijder

reż. Camiel Schouwenaar, Niderlandy / Niemcy, 2022, 90’, aktorski, lektor

9+

Dylan wraz z przyjacielem Youssefem przygotowuje się do turnieju piłki nożnej – nic innego się dla niego nie liczy. Jego treningi przerywa nieszczęśliwy wypadek. Czy chłopiec wróci na boisko i sięgnie po wymarzony puchar?

Życie Dylana dotychczas kręciło się wokół biegania i strzelania goli. Dopingowali go w tym ulubiony youtuber i tata, który trenował jego drużynę. Rezolutny napastnik nie potrafi pogodzić się z tym, że nagle musi zacząć poruszać się na wózku inwalidzkim. Podczas rehabilitacji wylewa siódme poty, ale wszystko wskazuje na to, że już nigdy nie będzie profesjonalnym sportowcem. Musi jeszcze pogodzić się z tym, że to nie on, a jego przyjaciel Youssef jest teraz liderem zespołu. Chłopiec odnajduje jednak motywację do działania, a ograniczenia stają się jego niezwykłą siłą.

Czy wiesz, że…

W ponad 40 krajach na całym świecie są organizowane turnieje piłki nożnej, w których uczestniczą gracze bez jednej kończyny? Mecze trwają łącznie 50 minut, a zawodnicy poruszają się o kulach.

Lato, kiedy nauczyłam się latać

Leto kada sam naučila da letim

reż. Radivoje Andrić, Serbia, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja 2022, 85’, dubbing, aktorski

9+

12-letnia Sofija miała jechać na obóz ze swoimi przyjaciółmi. Babcia zabiera ją do Chorwacji – mieszka tam jej siostra, której bardzo długo nie widziała. Czy te wakacje da się jeszcze uratować?

Pierwszy pocałunek, znalezienie przyjaciół i zrobienie czegoś, co będzie można wspominać przez wiele lat – Sofija ma ambitne plany na najbliższe miesiące. Pobyt na wyspie Hvar z początku nie zapowiada się jednak jak przygoda. Babcia wpycha w nią kanapki i smaruje kremem do opalania, robiąc wstyd przed innymi. Na domiar złego trudno tu o dostęp do Internetu! 12-latka na długo nie zapomni jednak tych wakacji z innego powodu. Gdy dowie się o istnieniu niewidzianego wcześniej kuzyna, a na jaw wyjdą tajemnice rodzinne, Sofija zrozumie tego lata, jak ważne jest poznać swoich bliskich… bliżej. To pełna humoru, międzypokoleniowa historia skąpana w chorwackim słońcu.

Czy wiesz, że…

Film powstał na podstawie książki „Leto kada sam naučila da letim” pochodzącej z Serbii Jasminki Petrović?

Przytul mnie. Poszukiwacze miodu

reż. Anna Błaszczyk, Polska, Chiny, 2022, 70’, dubbing, animacja

4+

Mały Miś marzy o urodzinowym miodowym torcie. Niestety, Tatuś Miś nie może spełnić życzenia – wszystkie ule w lesie są już puste! Trzeba wyruszyć do Złotej Krainy, aby zdobyć najważniejszy składnik ciasta.

Ulewa zniszczyła wszystkie słoiki z zapasami złotego przysmaku. Nic nie uchowało się także w owadzich kryjówkach. Po podsłuchaniu rozmowy pszczół Mały Miś wie, że mnóstwo miodu znajdzie w tajemniczej Złotej Krainie, która na skraju lasu. Choć jego tata najchętniej zostałby w norze i uciął sobie drzemkę, niedźwiadek przekonuje go do wspólnego ruszenia ku przygodzie. To ma być jego pierwsza w życiu dłuższa wycieczka, dzięki której udowodni, że jest samodzielny i odważny! Animacja powstała na podstawie książki „Proszę mnie przytulić” Przemysława Wechterowicza z ilustracjami Emilii Dziubak.

Czy wiesz, że…

Niedźwiedzie brunatne mogą od lata do jesieni podwoić swoją wagę z wiosny? Dzięki temu, że magazynują nawet do 170 kg tłuszczu, przetrwają zimę i nie będą musiały wychodzić z legowisk.

Detektyw Bruno

reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej, Polska 2022, 109’, oryginalna wersja językowa, aktorski

6+

Detektyw potrafiący rozwiązać każdą zagadkę i chłopiec poszukujący skarbu oznaczają jedno – wspaniałą przygodę! Nawet, jeśli detektyw okaże się… jedynie serialowym aktorem.

Dociekliwy i spostrzegawczy Oskar uwielbia serial o detektywie Brunie i chciałby być taki sam jak on. Gdy na swoje 8 urodziny dostaje tajemniczą wskazówkę o prezencie od rodziców, wie, że musi wymknąć się z rodzinnego Domu Dziecka. Tylko jedna osoba może mu pomóc w rozwiązaniu zagadki – niezastąpiony detektyw Bruno! Jest tylko mały problem: zadufany w sobie aktor Bruno Księski nie przepada za dziećmi. Czy Oskarowi uda się wciągnąć swojego idola w ekscytującą grę miejską i wspólnie rozwikłać tajemnicę? I czy wiara chłopca w niezastąpionego detektywa wywróci do góry nogami życie aktora, a jego serce zmięknie?

Czy wiesz, że…

Akcja filmu kręcona była w Warszawie? Zobaczycie takie miejsca, jak Pałac Kultury i Nauki, pomnik Syrenki, Królikarnię czy warszawskie zoo.

Za duży na bajki

reż. Kristoffer Rus, Polska 2022, 103’, oryginalna wersja językowa, aktorski

9+

Zawodnik: Waldi Mocarny I. Cel: turniej gamingowy. Przeszkoda: szalona ciotka. Metoda walki: nie poddawać się. Oto plan e-sportowca!

Dietetyczne kluski, jazda na rowerze wokół boiska, wnoszenie po schodach donic z palmami… to tylko część diabelskiego planu nieobliczalnej ciotki Mariolki, która bierze nieporadnego życiowo Waldka pod swoją opiekę na czas nieobecności jego mamy. Nastolatek jest tak zmęczony nowymi obowiązkami, że cały jego dotychczasowy świat ukochanych gier komputerowych schodzi na dalszy plan. W dodatku tajemniczy gracz Mrówa, który ma dołączyć do drużyny okazuje się – o zgrozo! – DZIEWCZYNĄ. Na szczęście wymarzoną… Gdyby tego było mało mama wciąż traktuje go jak małego chłopca i skrywa pewien sekret… Ale Waldek już dawno dorósł i widzi, że w życiu – tak jak i w grze – raz się przegrywa, a raz wygrywa. Najważniejsze jednak: „robić coś trzeba, a nie nic nie robić!”.

Czy wiesz, że…

Liczba e-graczy na całym świecie wynosi już ponad 3 miliardy!

Szkoła magicznych zwierząt

Die Schule der magischen Tiere

reż. Gregor Schnitzler, Niemcy, 2021, 89’, dubbing, aktorski

6+

Szkoła, do której trafia Ida, jest niezwykłym miejscem. Można w niej spotkać magiczne zwierzęta, które stają się towarzyszami dzieci. Co wyniknie ze spotkania dziewczynki z lisem Rabbatem?

Ida nie czuje się pewnie w nowej klasie. Jej wychowawczyni wie jednak, jak sprawić, żeby dziewczynka poczuła się lepiej w szkolnej ławce. Pomoże w tym trochę magii – Ida zaprzyjaźnia się z lisem, a kompanem jej nieśmiałego kolegi Benniego staje się żółw. Zwierzęta są obdarzone niezwykłymi zdolnościami: mówią ludzkim głosem, wykonują sztuczki i są chętne do zabawy. Tymczasem na szkolnych korytarzach zaczyna dochodzić do tajemniczych kradzieży. Znakiem charakterystycznym ich sprawcy jest duży, żółty uśmiech. Dziewczynka wraz z nowymi kolegami próbuje ustalić, kim jest złodziej. Bez przyjaciół – także tych zwierzęcych – nie rozwiązałaby zagadki. Ustalenie winnego w pojedynkę byłoby czarną magią!

Czy wiesz, że…

Seria „Szkoła magicznych zwierząt” Margit Auer, na podstawie której powstał film, składa się aż z 12 książek?

Głowa pełna ciebie

Eva och Adam

reż. Caroline Cowan, Szwecja, 2021, 82’,lektor, aktorski

9+

Adam przeprowadza się wraz z rodziną do Göteborgu. W nowej klasie chłopiec spotyka Ewę, z którą zaczyna łączyć go coś więcej niż przyjaźń. Czy ich relacja przetrwa dużą próbę?

Nie tak łatwo powiedzieć, kiedy ludzie się w sobie zakochują. Nie wiadomo, czy świadczy o tym szybsze bicie serca, a może chęć spędzania każdej wolnej chwili z tą jedyną osobą. Jak połapać się w tych wszystkich uczuciach? To pytanie, na które spróbuje odpowiedzieć Adam. Chłopiec od razu czuje miętę do Ewy. Dziewczyna uczy go grać w piłkę nożną i razem wyczekują wspólnej wycieczki. Sprawy zaczynają się jednak komplikować, gdy z własnoręcznie uszytym sercem odwiedza go Molly – pierwsza dziewczyna. „Głowa pełna ciebie” to opowieść o dylematach towarzyszących szkolnym zauroczeniom, motylom w brzuchu i przyjaźniach, które stają się czymś więcej.

Czy wiesz, że…

Film powstał na podstawie serii książek autorstwa Månsa Gahrtona i Johana Unenge, którego pierwsza część ukazała się ponad 30 lat temu?

/źródło: mat. org./