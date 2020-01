Kino Forum miejscem przyjaznym sensorycznie. Widzowie zobaczą przygody Basi

Styczeń 23, 2020

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

W Kinie Forum będą odbywać się seanse przyjazne sensorycznie. To z myślą o młodych widzach ze spektrum autyzmu.



Pokazy filmowe będą odbywały się w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Pomoc Autyzm, która takie seanse organizuje już w niemal dwudziestu kinach w całym kraju.

– Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń, która będzie przyjazna osobom ze spektrum autyzmu. Dlatego też podczas naszych seansów światło będzie nie do końca wygaszone, żeby kontrast między ekranem a ciemnością na sali nie drażnił oczu. Dźwięk filmu też będzie dostosowany do potrzeb tych osób, których wrażliwość na dźwięki jest po prostu większa. Poza tym podczas seansów przyjaznych sensorycznie można będzie komentować głośno film, biegać, tańczyć, reagować w dowolny sposób – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

W ramach pierwszego pokazu w najbliższą sobotę (25.01) o 12.00 młodzi widzowie zobaczą trzecią część przygód Basi. To ulubienica przedszkolaków, która z właściwym sobie urokiem i energią, stawia czoła wyzwaniom codzienności: zmaga się z domowym bałaganem, radzi sobie z kolejnymi obowiązkami, nawiązuje nowe przyjaźnie i przygotowuje się do Świąt. Basia to pięciolatka, która nie tylko uczy się świata wokół siebie, ale też go kształtuje. Rodzicom pozwala spojrzeć na życie z dziecięcej perspektywy i ma pozytywny wpływ na przyjaciół w przedszkolu.

Seanse przyjazne sensorycznie mają odbywać się raz w miesiącu. Kino nie wyklucza, że – jeśli będzie zapotrzebowanie – w repertuarze znajdą się też filmy dla starszych widzów. (mt/mc)