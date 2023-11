Kim Nowak w Zmianie Klimatu

28 listopada, 2023

Koncert, który odbędzie się 1 grudnia w Zmianie Klimatu, to wyjątkowa okazja, by doświadczyć nowej odsłony Kim Nowak na żywo.

Polski zespół garaż-rockowy Kim Nowak, założony w 2009 roku przez Michała Sobolewskiego oraz braci Emade i Fisza Waglewskich, powraca na scenę muzyczną 11 lat po premierze kultowego albumu „Wilk”. Zespół wzbogacił swoje brzmienie, dołączając do składu Staszka Wróbela, który będzie odpowiedzialny za gitarę basową. Energetyczne, bezpretensjonalne brzmienie i niebanalny przekaz zawsze były w centrum twórczości zespołu, co sprawiło, że stali się jednym z ważnych graczy na polskiej scenie alternatywnej. Spontaniczna reaktywacja grupy jest wynikiem tęsknoty za esencją rockowego grania, którą najlepiej można określić jako energetyczne, nieokrzesane brzmienie i oryginalny przekaz. Pierwszym singlem zapowiadającym nowe wydawnictwo jest utwór „My”. Trzecia płyta zespołu to muzyczna podróż w kierunku eterycznych opowieści, dojrzałych brzmień i szczerych emocji. Album wypełniony jest prostymi, post-punkowymi brzmieniami, charakterystycznymi dla alternatywnej, garażowej estetyki gitarowej. Niezmienne najbardziej rozpoznawalnym elementem są teksty Fisza oraz niebanalna, charakterystyczna gra Michała Sobolewskiego. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)