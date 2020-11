Kilkanaście tysięcy placówek, w tym z Podlaskiego, wzięło udział w #SzkoładoHymnu

Listopad 10, 2020

Blisko 450 przedszkoli i szkół z województwa podlaskiego wzięło udział w ogólnopolskiej akcji #SzkoładoHymnu.

Równo o 11.11 przedszkolaki i uczniowie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób Ministerstwo Edukacji i Nauki, które jest pomysłodawcą akcji, chciało włączyć placówki oświatowe do uczczenia 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym roku ze względu na epidemię śpiewnie hymnu częściowo odbyło się online, dotyczyło to uczniów. Natomiast młodsze dzieci, jak np. z Siemiatycz, czy miejscowości Rutki, mogły zaśpiewać w swoim przedszkolu, bo te placówki działają normalnie.

Hymn śpiewali również przedstawiciele MEN – u. Następnie minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podziękował wszystkim za udział w akcji.

– Nie jest łatwe śpiewanie hymnu na odległość, przez internet, ale tym bardziej jest to wzruszające i tym bardziej jest to potrzebne przed kolejną rocznicą odzyskania niepodległości. Hymn to wielki symbol naszego narodu, państwowości, niepodległości. To taki bukiet kwiatów dla naszej suwerenności – mówił minister MEN Przemysław Czarnek.

W całej Polsce udział we wspólnym śpiewaniu wzięło około 16 tys. placówek. Akcja Szkoła do Hymnu odbyła się po raz trzeci. (ea/mc)

