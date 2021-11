Kilkadziesiąt poprawek złożyli radni PiS do projektu budżetu Białegostoku na 2022 rok

Listopad 22, 2021

Trzydzieści poprawek zgłosili miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości do projektu przyszłorocznego budżetu Białegostoku. W formie interpelacji złożyli je do prezydenta miasta.

Jak mówi radna Agnieszka Rzeszewska, wszystkie uwagi są autorstwa mieszkańców Białegostoku i nie mają barw politycznych.

– Przed nami debata na temat projektu budżetu, jak znam życie radni z Koalicji Obywatelskiej będą składać własne poprawki, więc my raz jeszcze złożymy swoje, już wtedy szukając oczywiście źródeł finansowania, bo to za każdym razem jest wymagane. Nasze poprawki, które jeszcze raz złożymy są bez barw politycznych, one służą wszystkim mieszkańcom Białegostoku. Dlatego mamy nadzieję, że chociaż część z nich zostanie uwzględniona przez klub większościowy – dodawała Agnieszka Rzeszewska.

Poprawki dotyczą budowy parkingów, dróg czy kanalizacji.

– Są to propozycje mieszkańców dotyczące infrastruktury, czyli tego z czym na co dzień się stykają i dotyczą one utwardzenia nawierzchni łącznika ulic; Raginisa z Kolbego, budowy sieci wodociągowej na osiedlu Wygoda oraz budowy parkingu w pasie drogowym, przy ul. Kombatantów. Z takich wniosków spoza infrastruktury typowo użytkowej, to np. zapewnienie większego finansowania na cykliczne sprzątanie i remont nagrobków na Cmentarzu Wojskowym czy też pogłębienie oraz oczyszczenie zbiornika wodnego na plaży miejskiej na Dojlidach – mówił radny Paweł Myszkowski.

W projekcie budżetu Białegostoku na 2022 zapisane jest, że dochody miasta będą niższe, niż rok wcześniej – o ponad 47 mln zł, natomiast wydatki będą niższe o 45 milionów złotych. (ea)