Kilka tysięcy uczniów odwiedziło Białostocki Salon Maturzystów

8 września, 2023

Stoisko Politechniki Białostockiej/Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Cztery tysiące maturzystów z całego województwa podlaskiego odwiedziło w piątek (8.09) Białostocki Salon Maturzystów. Na kampusie UwB przy Ciołkowskiego zapoznawali się ofertami uczelni wyższych, w tym Politechniki Białostockiej.

Młodzież uczestniczyła również w wykładach i mogła uzyskać od ekspertów OKE w Łomży informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2024 dotyczące zarówno wymagań egzaminacyjnych, jak i sposobu oceniania. To była też okazja, aby bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami uczelni, dowiedzieć się jakie są nowe kierunki, warunki studiowania i co uczelnia oferuje oprócz samego studiowania.

Wśród promujących się uczelni była Politechnika Białostocka. Odwiedzający stoisko mogli porozmawiać o oferowanych kierunkach, zasadach rekrutacji, możliwościach rozwoju swoich pasji, szansach spędzenia części studiów na partnerskich uczelniach zagranicznych i o wielu innych atutach największej uczelni technicznej w regionie północno-wschodniej Polsce.

Mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej:

Przedstawiciele uczelni podpowiadają uczniom, jakie przedmioty rozszerzone zdawać na maturze, żeby zwiększyć swoje szanse przyjęcia na wymarzony kierunek; dowiedzą się także, które egzaminy zawodowe są brane pod uwagę w rekrutacji na studia na Politechnice Białostockiej.

Mówi Anna Kondracka, specjalista ds. Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej:

Większość maturzystów odwiedzających Salon przyznaje, że taka inicjatywa pomaga podjąć decyzję o przyszłym studiowaniu”

To była już 17 edycja ogólnopolskiej kampanii, także w Białymstoku, Salonu Maturzystów Perspektyw, którą co roku we wrześniu z myślą o uczniach kończących szkoły ponadpodstawowe.

Mówi Andrzej Wyszyński z Fundacji Edukacyjna Perspektywy i komisarz Białostockiego Salonu Maturzystów: