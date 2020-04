Kilka tysięcy rodziców z Podlaskiego ubiega się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kwiecień 8, 2020

Ponad 7 tysięcy wniosków z województwa podlaskiego wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek przysługuje w razie nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, żłobka, lub szkoły w związku z koronawirusem. W takiej sytuacji rodzic dziecka do ukończenia 8 roku życia może skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres te został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy tzw. tarczy antykryzysowej.

– Pamiętajmy, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom, a jego wymiar nie zależy od liczby dzieci. Nie przysługuje on , jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę, np. gdy jest osobą bezrobotną, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego. Co ważne dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni opieki w roku kalendarzowym przyznawanej na tzw. ogólnych zasadach – mówiła rzecznik ZUS-u w Białymstoku Katarzyna Krupicka

W całej Polce o takie świadczenie ubiegało się już 263 tysięcy osób. (ea/mc)