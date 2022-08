Kilka scen i ponad 50 koncertów. UTDF wraca do garaży podziemnych Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Sierpień 24, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Niewiele ponad tydzień dzieli nas od 13. edycji Up To Date Festivalu. 2, 3 i 4 września czeka nas ponad 50 koncertów na kilku scenach. Głównym miejscem wydarzenia będzie Stadion Miejski w Białymstoku.

Większość aktywności festiwalowych rozgrywa się wokół trzech scen: Pozdro Techno, Centralny Salon Ambientu oraz Beats.

– Każda z tych scen ma swoją konkretną filozofię muzyczną, wszystko kręci się wokół najbardziej wyselekcjonowanej elektroniki. Artyści zjeżdżają się do nas praktycznie z każdej części globu – mówi Jędrzej „Dtekk” Dondziło, dyrektor artystyczny Up To Date Festival, prezes stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne, organizującego festiwal. – Zachęcam do sprawdzania ich sylwetek i odsłuchiwania ich twórczości chociażby za pośrednictwem naszej nowo otwartej wypasionej strony www.uptodate.pl – dodaje.

Festiwal wraca do przestrzeni przedpandemicznej, czyli parkingów krytych stadionu miejskiego.

– Jak mówimy o Up To Date Festival, to myślimy o stadionie. To są fajne miejsca, klimatyczne strefy, dużo scen. To jest coś, co jest dla nas ważne – dodaje Adam Popławski, prezes spółki Stadion Miejski.

Festiwalowe wydarzenia odbędą się także w Pałacu Branickich, gdzie zaplanowano salony ambientu i koncert zamknięcia, a także w Klubie Fomo, gdzie odbywać się będą aftery po każdym festiwalowym dniu.

Podczas tegorocznej odsłony UTDF ponownie będzie można wziąć udział w akcji 50+. Każda osoba powyżej 50 lat będzie mogła za darmo uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych mających miejsce na Stadionie Miejskim – wystarczy dowód osobisty. Powraca również pocztówkowy kramik UTDF „Wyślij Pocztówkę do Babci”. Już po raz piąty prosto z festiwalu będzie można pozdrowić babcię, dziadka, mamę czy tatę, wysyłając do nich pocztówkę.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć akcja „Don’t worry be yourself”. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć wystawę Karoliny Balcer o zdrowiu psychicznym i stygmatyzacji osób z zaburzeniami.

Po raz pierwszy natomiast podczas festiwalu prowadzone będą badania socjologiczne. Ankietę dotyczącą festiwalu już teraz można wypełnić.

– Pytamy o rzeczy związane z odbiorem festiwalu. (…) Pytamy o to, co można by było zmienić, ale też o to, w jaki sposób goście, którzy przyjeżdżają na festiwal spoza Białegostoku, odbierają Białystok i Podlasie, jak spędzają wolny czas, kiedy nie dzieją się wydarzenia festiwalowe – tłumaczy dr Maciej Białous z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Nowością podczas tegorocznej edycji UTDF będzie także stoisko z maszynami do spawania.

Up To Date Festival odbywa się przy finansowym wsparciu miasta Białystok i województwa podlaskiego. Każdego roku w imprezie tej bierze udział niemal 10 tys. osób.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio Akadera. (mt)

Piątek, 2.09.2022 r.

Centralny Salon Ambientu, Aula Magna, Pałac Branickich

19:00 No Moon ambient set

20:00 Marta Forsberg

21:00 Claudio PRC ambient live

Beats. Stage / Stadion Miejski

21:00 Kevin Murf

22:00 Holy Other live

23:30 Mor Elian

01:00 LCY

02:30 DJ Hype

Pozdro Techno Stage / Stadion Miejski

21:00 Anna Borsuk b2b Daisy Cutter

23:00 No Moon

00:00 Cyrk live

01:00 Reptant live

02:00 Cyan85

Czwarta Scena Czwórki / Stadion Miejski

20:30 Bert

21:45 SWAYZEEEee

23:00 Miły ATZ

00:00 Pepe.

01:30 Bert

Secret Stage / Stadion Miejski

00:00 julek ploski live

00:30 Daniel Szwed

FOMO Afterparty

01:00 Vera Logdanidi b2b Laura BCR b2b Błażej Malinowski

04:30 Claudio PRC

Sobota, 3.09.2022 r.

Centralny Salon Ambientu, Aula Magna, Pałac Branickich

19:00 nthng (ambient set)

20:00 Simon Scott

21:00 Rafael Anton Irisarri

Beats. Stage / Stadion Miejski

21:00 Krenz

22:15 Lone live

23:30 DJ Overdose

01:00 Chloé Robinson

02:30 Salome

Pozdro Techno Stage / Stadion Miejski

21:00 Truncate

23:00 The Lady Machine

00:30 Dave Clarke

02:30 Sunil Sharpe b2b Jerome Hill

Czwarta Scena Czwórki / Stadion Miejski

20:30 Harper

21:45 Klawo

23:00 1988: Ruleta show + goście

00:00 Mr Krime

01:30 Harper

Secret Stage / Stadion Miejski

00:00 Furminator

FOMO Afterparty

01:00 Verlake

03:30 Dold live

04:30 Kuf

06:00 nthng

Niedziela, 4.09.2022 r.

Koncert Zamknięcia, Aula Magna, Pałac Branickich

19:00 Thomas Köner

20:00 Dirk Serries

21:00 Antonina Nowacka

21:30 Resina pres. Speechless

FOMO Afterparty

22:00 Jazxing

23:30 Horse Meat Disco

01:30 Ceephax Acid Crew

03:00 Serge