Kierowcy nagminnie parkują na ciągu pieszo-rowerowym na ul. Marczukowskiej

13 września, 2023

Ul. Marczukowska w Białymstoku, źródło: Rowerowy Białystok

Na ul. Marczukowskiej w Białymstoku wraz z początkiem września wzmaga się parkowanie samochodów na ścieżce pieszo-rowerowej. W ciągu półtora tygodnia Straż Miejska interweniowała w tym miejscu już pięć raz.

W wyniku interwencji dwóch kierowców zostało pouczonych, wobec dwóch trwają czynności wyjaśniające, bo nie było ich przy autach, a pięciu dostało mandaty.

Na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i u. Marczukowskiej jest prawidłowe oznakowanie informujące, że obowiązuje tam zakaz parkowanie.

– Jeden znak na rogu to ciąg pieszo-rowerowy, czyli znak informujący, że jest tam po lewej stronie droga dla rowerów i chodnik – mówi mł. spec. Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku. – Natomiast kilkanaście metrów dalej już w głąb Marczukowskiej stoją znaki B-36, czyli zakaz zatrzymywania się. One oznaczają, że kategorycznie tam stawać nie można, mimo to kierowcy, albo przez nieuwagę, pośpiech lub celowe działanie, parkują w tych miejscach.

Stowarzyszenie Rowerowy Białystok niejednokrotnie interweniowało w tej sprawie. Według nich zaparkowane samochody stanowią zagrożenie dla rowerzystów i pieszych, ale to nie jedyne konsekwencje.

– Drogi dla rowerów nie mają takiej podbudowy jak jezdnia samochodowa i nie są przeznaczone, aby po nich jeździć samochodami albo parkować – twierdzi Bartosz Czarniecki ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok. – Po jakimś czasie ta droga zostanie po prostu zdewastowana. To są nasze wspólne pieniądze, które my jako mieszkańcy Białegostoku wykładamy na to, aby mieć dobrą infrastrukturę oddzielną dla rowerów i oddzielną dla samochodów, żebyśmy sobie nie wchodzili w paradę. Samochody nie powinny się tam pojawiać. Można zaparkować dalej i przejść kawałek pieszo.

Za parkowanie na ciągu pieszo-rowerowym kierowcy mogą dostać mandat w wysokości 100 zł i jeden punkt karny. Część kierowców na Marczukowskiej parkuje też na pobliskim terenie zielonym, to jednak może się wiązać z karą w wysokości nawet 500 zł. (hk)