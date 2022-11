Kierowca PKS Nova odebrał nagrodę od marszałka za bohaterską postawę

Listopad 14, 2022

Mirosław Urwan, Artur Kosicki, fot. UMWP Mirosław Urwan, Artur Kosicki, fot. UMWP

Kierowca autobusu PKS Nova z Suwałk, który w zeszłym tygodniu uratował chłopca dźgniętego ostrym narzędziem, otrzymał 5 tys. złotych premii za „bohaterską postawę w obliczu zagrożenia zdrowia i życia pasażera”.

Symboliczny czek na tę kwotę, upominki oraz piłkę z autografami siatkarzy Ślepska Malow Suwałki Mirosławowi Urwanowi wręczył w poniedziałek (14.11) marszałek Artur Kosicki.

– Dla mnie osobiście jest pan bohaterem. Takie postawy, jak pańska, należy promować i nagłaśniać, bo dzisiaj jest ich zdecydowanie za mało. Tym bardziej jestem dumny, że zasila pan szeregi spółki PKS Nova, która podlega samorządowi województwa. To wielki zaszczyt, że mogę panu dziś przekazać te dowody uznania – powiedział Artur Kosicki.

Do feralnego zdarzenia doszło 8 listopada. Tego dnia Mirosław Urwan zastępował chorego kolegę na trasie z Suwałk do Puńska. W trakcie jazdy 16-letni chłopak dźgnął nożem młodszego o trzy lata ucznia. Kierowca opanował sytuację – wezwał służby ratunkowe, poszkodowanemu udzielił pierwszej pomocy, a sprawcy uniemożliwił ucieczkę.

– To było instynktowne, spontaniczne działanie – nawet się nie zastanawiałem. Wszystko się działo automatycznie. Obawiałem się tylko, czy szybko znajdę apteczkę, bo to nie był autobus, którym jeżdżę na co dzień – opowiadał Mirosław Urwan.

Dziękując marszałkowi za docenienie, skromnie przyznał, że sam nie czuje się wielkim bohaterem.

– Ja to postrzegam, jako mój obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu, takie normalne, standardowe zachowanie. I przyznam, że trochę krępuje mnie rozgłos, jaki nastąpił po tym wszystkim. Choć rozumiem też potrzebę uczulenia społeczeństwa, żeby w ten sposób reagowało – podkreślił.

Mirosław Urwan ma 61 lat, całe życie jest zawodowym kierowcą. Z PKS Nova związany jest od dekady. (mt)