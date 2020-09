Każdy może wesprzeć budowę pomnika 42 pp. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy

Wrzesień 29, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Kibice Jagiellonii rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika 42. Pułku Piechoty. To jeden z elementów obchodów 100-lecia istnienia klubu.

Aby monument mógł stanąć na terenie Stadionu Miejskiego, od strony ul. Słonecznej, potrzebne jest ponad 200 tys. zł. Zbiórka jest prowadzona na stronie pomnik42pp.pl.

– Przygotowaliśmy stronę internetową, na której można znaleźć informację o postaciach, które będą tworzyły pomnik, jak i o samej inicjatywie. Na tej stronie będzie znajdował się również licznik wpłat, który pozwoli nam kontrolować przebieg zbiórki. Wiemy, że postawiliśmy sobie ambitny cel, bo 200 tys. złotych to jest duża kwota. Natomiast uważamy, że w roku, w którym obchodzimy 100-lecie Jagiellonii, jest to poniekąd nasz obowiązek kibicowski, żeby pokazać nasze przywiązanie do tradycji i historii klubu – mówił Bartosz Kadłubowski z Komitetu budowy pomnika.

Pomniku 42. Pułku Piechoty będą tworzyły dwie sylwetki: Antoniego Komendo-Borowskiego i Juliana Buchlika. Pierwszy z nich był piłkarzem Pułku Piechoty i Jagiellonii oraz pierwszym białostoczanin, który zagrał w reprezentacji Polski. Natomiast druga postać miała ogromny wpływ na białostocką piłkę. Prace nad monumentem są podzielone na kilka etapów.

– Jest to cykl złożony, podzieliśmy pracę na etapy. Pierwszy, wspólnie z kibicami rozpoczęliśmy już w zeszłym roku. Następnym krokiem będzie wykonanie modelu uszczegółowionego. Później wykonamy model 1 : 1 i odlew – wyjaśniał artysta rzeźbiarz Eugeniusz Samsonowicz.

Inicjatorzy budowy pomnika, chcą, aby monument był gotowy do maja przyszłego roku. (ea/mc)