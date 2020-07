Każdy może pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych Białegostoku. Trwają konsultacje

Lipiec 8, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Białegostoku.

Uwagi do opracowania białostoczanie mogą przekazywać do 21 lipca, a organizacje pozarządowe – do 14 sierpnia. Miejska Strategia to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w Białymstoku. Koncepcja posłuży do przygotowania i finansowania szczegółowych programów z zakresu polityki społecznej.

Mieszkańcy swoje opinie mogą przekazać drogą mailową, poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej i przesłanie jej w wersji nieedytowalnej (plik pdf lub jpg) na adres: konsultacje@um.bialystok.pl do 21 lipca. Podczas konsultacji, które odbędą się jutro (9.07) i 15 lipca w godz. 12.00 – 18.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Rocha 3, lub podczas dyżurów telefonicznych, od 12.00 – do 15.00 pod numerem telefonu: 509 200 580.

Strategia jest przygotowywana na lata 2021 – 2030. (ea/mc)