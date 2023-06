Każdy głos się liczy. Politechnika Białostocka zachęca do wypełniania ankiet za semestr letni

5 czerwca, 2023

prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, Prorektor ds. Kształcenia PB, fot. Małgorzata Turecka prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, Prorektor ds. Kształcenia PB, fot. Małgorzata Turecka

Studenci i doktoranci Politechniki Białostockiej mogą już wypełniać ankiety studenckie za semestr letni. Są one dostępne w systemie USOSweb oraz w aplikacji Mobilny USOS PB.

Kwestionariusz jest ważnym źródłem informacji o pracy nauczycieli oraz warunkach kształcenia.

– Dzięki ankietom jesteśmy w stanie udoskonalać cały czas proces kształcenia na naszej uczelni. Dbamy o to, żeby poziom kształcenia był jak najwyższy i żeby studenci mieli satysfakcję, że studiują na tak dobrej uczelni – mówi prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. Kształcenia PB.

Ankiety są w pełni anonimowe. Na ich wypełnienie jest czas do 22 września.

– Z tego co obserwujemy, to oceny i zajęć i pracowników naukowych są coraz lepsze. To oznacza, że rzeczywiście uczelnia bardzo stara się i przykłada wielką uwagę do tego, żeby kształcenie na Politechnice Białostockiej było naprawdę na wysokim poziomie. Zależy nam wszystkim na tym, żebyśmy się dobrze czuli w murach naszej uczelni – dodaje prof. Dardzińska-Głębocka.

Wypełniając ankiety studenci biorą udział w konkursach. Jeśli próg wypełnionych przez studentów ankiet na wydziale osiągnie 51%, dziekan tego wydziału ogłosi dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Natomiast w przypadku przekroczenia progu 40% wypełnionych ankiet na uczelni, dzień wolny ogłosi rektor. Na nagrodę rzeczową od Rektor PB, która będzie przeznaczona na potrzeby społeczności studenckiej wydziału, może liczyć Wydziałowa Rada Samorządu Studentów tego wydziału, który uzyska najwyższy procentowy wynik wypełnionych ankiet za cały rok akademicki.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje tylko kilka minut. Ankiety dostępne są po zalogowaniu do systemu USOSweb lub Mobilny USOS PB. Z menu należy wybrać [DLA STUDENTÓW], następnie: [Moje studia – ankiety; moje ankiety]. (mt)

Z prof. Agnieszką Dardzińską-Głębocką, Prorektor ds. Kształcenia PB rozmawiała Małgorzata Turecka: