Każdy głos jest ważny. Marszałek zachęca do udziału w wyborach i referendum

19 września, 2023

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

Urząd Marszałkowski chce zachęcić mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w wyborach do sejmu i senatu, dlatego też każdy mieszkaniec regionu otrzyma list zapraszający do pójścia do urn 15 października.

– To ważne, żeby każdy oddał swój głos, żeby każdy miał wpływ na to, kto będzie nas reprezentował w nadchodzących wyborach – mówi marszałek Artur Kosicki. – Włączę się w tą całą akcję zapraszanie mieszkańców na wybory, ale też na referendum. Ta akcja będzie realizowana zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych, ale przede wszystkim wystosowałem list do mieszkańców naszego regionu. Adresowany jest do wszystkich zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Miasto Białystok również włączyło się akcję profrekwencyjną. Autobusy miejskie i przystanki oklejono plakatami z hasłem „Nie śpij, bo Cię przegłosują” zachęcającymi do pójścia do urn 15 października. (hk)