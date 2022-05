„Każda kropla jest cenna” – program lojalnościowy dla dawców krwi

Maj 25, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Stacje krwiodawstwa wprowadziły nowy program lojalnościowy. Teraz za uzbierane „kropelki” będzie można odbierać takie nagrody jak koszulki, ekologiczne kubki czy parasolki. Akcja ma zachęcić krwiodawców do regularnego dzielenia się tym cennym płynem.

– Rozpoczęła się druga edycja programu „Każda kropla jest jest cenna”. Potrwa około trzech lat i działa podobnie jak poprzednia: za oddanie konkretnego składnika, przyznawana jest określona liczba „kropelek” – 4 kropelki dla mężczyzn i 6 dla kobiet w przypadku krwi pełnej, osocze to 1 kropelka, a płytki – 4 kropelki – wyjaśnia Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Jakie są zasady programu? – Po oddaniu krwi można się zapisać do programu (gdy już wiemy, jaki składnik został oddany) i uzupełnić kartę lojalnościową. W tym roku mamy inne gadżety, a są to m.in. zestawy do gry, koszuli, ręczniki sportowe, ekologiczne kubki, plecak antykradzieżowy, składane parasolki, ręczniki sportowe, butelki i torby sportowe – wszystko za odpowiednią liczbę kropelek – wylicza Szutkiewicz.

Dawcy już się zgłaszają do siedzibie głównej i oddziałów terenowych centrum krwiodawstwa. Tak jak pani Katarzyna z Białegostoku, która jest już zasłużonym dawcą krwi.

– Właśnie zapisałam się do programu. Oddaję krew od ponad 20 lat i pomyślałam, że dlaczego nie skorzystać z programu. Dziś, by oddać krew czekałam dość długo, bo sporo osób było chętnych. Warto dzielić się krwią, wszystkich zachęcam, nigdy nie wiadomo, czy nam się nie przyda. I choć sama nie lubię wkłucia igły, jestem bardzo zadowolona z siebie, jak to zrobię – cieszy się białostoczanka.

Podobnie jak pan Marek – pochodzący z Wasilkowa mieszkaniec Białegostoku. – Brałem udział w poprzedniej edycji tego programu, było kilka fajnych rzeczy, teraz pewnie też tak będzie. A krew oddaję regularnie, od 2002 roku.

Szczegóły programu można znaleźć na stronie www.rckik.bialystok.pl. (at)