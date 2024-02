Kawiarenka naukowa „Kiedy VR spotyka rzeczywistość”

27 lutego, 2024

Mat. org. Mat. org.

„Kiedy VR spotyka rzeczywistość” to temat kolejnej kawiarni naukowej organizowanej przez Politechnikę Białostocką w ramach projektu Science Kultura. Tym razem dotyczyć będzie ciekawych nowinek technicznych ze świata VR.

Prelegentami będą programista mgr. inż. Marek Antoniuk, absolwent Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, który opowie o technologii wirtualnej rzeczywistości, z którą ma okazję pracować już od 10 lat. O qument reality dowiemy się od dr inż. Bogusława Hościło, który pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Natomiast dr inż. arch. Bartosz Śliwecki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej skupi się na kreacje społeczeństwa VR.

– Dobrze by było rozumieć z czym, czy nasze dzieci czy my sami, będziemy w tym momencie działali, jeżeli chodzi o pracę. Przecież przyzwyczailiśmy się do pracy zdalnej, do systemów hybrydowych, kolejnym naturalnym krokiem jest praca w trybie wirtualnym VR z naszymi współpracownikami, czy w formie rekreacji spędzania tam czasu, może nie tyle co na smartfonie, ale myślę że tak jakby z kilka godzin dziennie to będzie w pewnym momencie nasz standard – mówi dr. inż. arch. Bartosz Śliwecki.

Dodatkowo w spotkaniu wezmą udział studenci ze Studenckiego Koła Naukowego VectoR Development, którzy zaprezentują sprzęt VR.

Spotkanie pn. „Kiedy VR spotyka rzeczywistość” odbędzie się w Kawiarni Fama w środę (28.02) o 18:00. Wstęp wolny. (hk)

Z dr inż. arch. Bartoszem Śliweckim z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: