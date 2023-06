KAS zlikwidowała pod Białymstokiem magazyn i rozlewnię nielegalnego alkoholu

15 czerwca, 2023

Pod Białymstokiem rozbito magazyn i rozlewnię nielegalnego alkoholu. Na miejscu zabezpieczono ponad 2 tysiące litrów tzw. bimbru.

Magazyn i rozlewnia znajdowały się na posesji w jednej z miejscowości gm. Juchnowiec Kościelny.

– Podczas przeszukania domu oraz garażu mundurowi zabezpieczyli pojemniki i butelki zawierające łącznie 2305 l nielegalnego alkoholu o mocy ok. 40%. W kontrolowanych pomieszczeniach funkcjonariusze znaleźli również kilkadziesiąt rodzajów aromatów spożywczych i syropów wykorzystywanych do zabarwiania bimbru. Były tam także etykiety, zakrętki oraz puste szklane i plastikowe butelki przygotowane do konfekcjonowania i dalszej dystrybucji alkoholu – informuje podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Gdyby alkohol trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby ponad 70 tys. złotych.

Trzej obecni na miejscu mężczyźni usłyszeli zarzuty rozlewania i przechowywania nielegalnego alkoholu. Sprawę prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. Próbki zatrzymanego alkoholu trafią do badań w Laboratorium Celnym w Białymstoku.

Podlaska KAS przestrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, ponieważ może on być niebezpieczny dla zdrowia. Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku. (mt)