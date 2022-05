KAS zaakceptowała PITy „zapominalskich” Podlasian

Maj 23, 2022

fot. Ewelina Gwardiak

Blisko 160 tys. podlaskich podatników nie złożyło swojej rocznej deklaracji PIT. Mogą jednak spać spokojnie, ponieważ ich zeznania zostały zaakceptowane automatycznie. To dzięki usłudze Twój e-PIT.

Usługa Twój e-PIT, w której automatycznie przygotowywane jest wstępnie wypełnione zeznanie PIT-37 i PIT-38, automatycznie akceptuje i przesyła do urzędów skarbowych takie deklaracje po upływie czasu na ich złożenie. W ubiegłym roku z tej funkcji skorzystało 127 tys. podatników z woj. podlaskiego.

W województwie podlaskim 90 proc. deklaracji podatkowych za ubiegły rok złożono elektronicznie, z tego ponad połowę przez usługę Twój e-PIT.

– Cieszy nas, że podobnie, jak w latach ubiegłych podatnicy chętnie korzystali z elektronicznej formy składania PITów. Była ona dominującym sposobem rozliczeń za 2021 r. pozwalającym w wygodny sposób rozliczyć podatek, bez konieczności wychodzenia z domu. W tym roku można było to zrobić już po raz czwarty, korzystając z prostej w obsłudze usługi Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, w której KAS przygotowała wstępnie wypełnione PITy większości podatników. Podatnicy mogli także korzystać z systemu e-Deklaracje, w którym sami od początku do końca wypełniali swoje zeznanie i przekazywali je elektronicznie do KAS. Oprócz wygody i bezpieczeństwa elektroniczna forma rozliczenia daje jeszcze jedną istotną korzyść – przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Urzędy skarbowe mają maksymalnie 45 dni na zwrot nadpłat z zeznań złożonych elektronicznie (w przypadku papierowych deklaracji jest to 90 dni) – informuje Radosław Hancewicz, rzecznik podlaskiej KAS.

Do tej pory urzędy skarbowe z województwa podlaskiego zwróciły na konta podatników ponad 305 mln złotych. (mt)