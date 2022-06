KAS przekazała naukowcom z Białowieży cenne eksponaty zarekwirowane kłusownikom

Czerwiec 13, 2022

Zarekwirowane kłusownikom skóry lisa, wydr, norek, a także skóry żubra trafiły do naukowców z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Eksponaty przekazała Krajowa Administracja Skarbowa.

– Cieszę się, że jako Krajowa Administracja Skarbowa, będąc w posiadaniu ciekawych eksponatów, możemy je przekazywać muzeom i instytutom naukowym, aby stały się one uzupełnieniem posiadanych już kolekcji muzealnych i służyły celom naukowym i edukacyjnym – powiedział Wojciech Orłowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Skóry zwierząt zostaną wykorzystane do celów naukowych i edukacyjnych oraz ochrony przyrody.

– Przekazane przez Pana dyrektora i urzędy skarbowe skóry są dla nas bardzo cenne, zwłaszcza że są to gatunki chronione. Zostaną one wykorzystane do celów naukowych, głównie do badań formy ubarwienia i dokonywania porównań miedzy różnymi populacjami zwierząt, a także do badań materiałów genetycznych, badań izotopowych czy jako materiał badawczy do ekspertyz zlecanych nam przez inne instytucje. Dzisiejsze przekazanie cieszy więc nas bardzo chociaż chcę jednocześnie podkreślić, że działalność osób, którym te okazy odebrano przynosi wielki uszczerbek dla przyrody – powiedział kustosz Naukowej Kolekcji Zoologicznej Instytutu Biologii Ssaków PAN prof. Rafał Kowalczyk.

Przekazane przez podlaską KAS eksponaty zostaną włączone do Naukowej Kolekcji Zoologicznej Instytutu Biologii Ssaków PAN. Stanowi ona jedną z największych kolekcji ssaków na świecie i liczy blisko 200 tys. okazów. (mt)