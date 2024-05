Karolina Jonderko pokazuje wystawę „Bebok” w Galerii Fotografii

16 maja, 2024

Karolina Jonderko Bebok w Galerii im. Sleńdzińskich, fot. Jerzy Doroszkiewicz Karolina Jonderko Bebok w Galerii im. Sleńdzińskich, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Karolina Jonderko, pierwsza Ślązaczka, która zdobyła nagrodę World Press Photo za rok 2021, uznana polska fotograficzka, przywiozła do Białegostoku swój fotograficzny projekt „Bebok”.

Można będzie go zobaczyć w znakomitej aranżacji w Galerii Fotografii przy ul. Wiktorii 5.

– Będzie to opowieść o beboku. Bebok jest to śląska legenda, którą każdy rodzic straszył swoje dziecko. Jest to opowiedziane z młodzieżą we Wrześni, czyli pod Poznaniem i razem stworzyliśmy opowieść taką fikcję, nie fikcję, trochę między Twin Peaksem, a Stranger Things. Jesteśmy w małym miasteczku, jest sielankowo, jest miłość, młodość, ale potem wszystko się zmienia, dorosłość przychodzi i to jest trochę o tym właśnie, o zmierzeniu się z dorosłością – mówi Karolina Jonderko.

Wernisaż projektu „Bebok” w Galerii Fotografii przy Wiktorii 5 odbędzie się w piątek (16.05) o 17:00. Wystawa będzie czynna do końca czerwca i oczywiście w Noc Muzeów. (jd)

Z Karoliną Jonderko, wybitną polską fotograficzką rozmawiał Zjerzony Kulturą Jerzy Doroszkiewicz: