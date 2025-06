Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie- potwierdziła PKW

2 czerwca, 2025

Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 50,89 proc. głosów. Jego rywal, Rafał Trzaskowski, uzyskał 49,11 proc. To oficjalne wyniki ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą po zliczeniu wszystkich głosów.

Choć wieczorne sondaże sugerowały przewagę Trzaskowskiego, ostatecznie to kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość obejmie urząd prezydenta na kolejne pięć lat.

W województwie podlaskim Karol Nawrocki osiągnął wyraźne zwycięstwo – poparło go 61,39 proc. wyborców. Rafał Trzaskowski zdobył 38,61 proc. Frekwencja w regionie wyniosła 67,77 proc., co było nieco poniżej średniej krajowej (71,63 proc.). Rafał Trzaskowski zwyciężył tylko w dwóch miejscach w regionie: w Białymstoku, gdzie uzyskał 51 proc. głosów (Nawrocki – 49 proc.), oraz w powiecie hajnowskim, gdzie poparło go 55,83 proc. wyborców (Nawrocki – 44,17 proc.).

Najsilniejsze poparcie Karol Nawrocki zdobył w powiecie wysokomazowieckim, gdzie głosowało na niego aż 81,77 proc. wyborców. Podobnie wysokie wyniki uzyskał w powiatach łomżyńskim (80,34 proc.) i kolneńskim (79,03 proc.).

W drugiej turze wyborów do urn poszło 67,77 proc. uprawnionych mieszkańców woj. podlaskiego. Najwyższą frekwencję odnotowano w Białymstoku – 73,30 proc. oraz w powiecie wysokomazowieckim – 71,18 proc.

