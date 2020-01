Karnawał Dance Fest, czyli coroczne święto tańca w Białymstoku

Styczeń 29, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Zbliża się największa impreza taneczna w Polsce północno – wschodniej Karnawał Dance Fest.

Co roku do Białegostoku przyjeżdżają setki tancerzy – dzieci, dorośli, debiutanci i doświadczeni artyści, aby pokazać swoje umiejętności oraz premierowe choreografie. W tym roku przeszło 60 formacji z województwa podlaskiego i kraju zaprezentuje ponad 70 choreografii.

– Karnawał Dance Fest, to najkrócej rzecz ujmując wielkie święto tańca. A to co najważniejsze, to tak naprawdę niesamowita eksplozja pozytywnej energii, która pochodzi z radości, jaką daje taniec. Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego oraz Białegostoku na wspaniałe widowisko, będzie możliwość zobaczenia znakomitych choreografii oraz tancerzy – mówiła zastępczyni dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Joanna Gaweł.

Karnawał Dance Fest odbędzie się po raz 28. Konkurs rozpocznie się 8 lutego (sobota) w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.

– Prezentować się będą tancerze w kategoriach, które dają im szanse na pokazanie prawie wszystkich choreografii. Wystąpią debiutanci w dwóch kategoriach wiekowych, są też formacje street dance, show dance i performing art, czyli wszystkie możliwe style tańca – dodawała koordynatorka wydarzenia Małgorzata Sienkiewicz.

Karnawał Dance Fest zakończy się dzień później (9.02) koncertem galowym w Operze i Filharmonii Podlaskiej. (ea/mc)