Karnawał białostockiej „Solidarności”. Niezwykła wystawa zdjęć Mirosława Bujanowskiego

Wrzesień 22, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Unikatowe, niepublikowane dotąd fotografie z okresu Karnawału białostockiej „Solidarności” będzie można oglądać od najbliższego piątku (25.09) na Politechnice Białostockiej. Wystawę wspólnie z uczelnią przygotowują białostocki IPN, Archiwum Państwowe w Białymstoku i NSZZ „Solidarność” Politechniki Białostockiej.

Na wystawę złoży się blisko 60 fotografii wykonanych w Białymstoku w latach 1979-1981, poprzedzających wprowadzenie Stanu Wojennego.

Jak mówi Paweł Myszkowski, jeden z organizatorów wystawy, są to fotografie nigdy dotąd niepublikowane, będące unikatowym świadectwem tamtych czasów.

– Część zdjęć pokazuje takie zwykłe życie miasta, np. rynek na ul. Bema , kolejki do skupu makulatury. Oprócz tego są to też zdjęcia nawiązujące już bezpośrednio do „Solidarności, czyli np. strajk pracowników i studentów na Politechnice Białostockiej, to są strajki w mieście, strajk kierowców komunikacji miejskiej i taksówkarzy. Są to też fotografie dokumentujące uroczystości patriotyczne, i to nie tylko o charakterze związkowym – mówi Myszkowski.

Wystawa zostanie otwarta w najbliższy piątek (25.09) o 12.00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Stanie się to dokładnie w trzecią rocznicę śmierci autora prezentowanych zdjęć – Mirosława Bujanowskiego, wieloletniego pracownika tej uczelni. Mirosław Bujanowski dokumentował historię Politechniki Białostockiej, był twórcą Eksponatorium Wydziału Elektrycznego PB „Almaria” i inicjatorem powstania Centrum Historii Politechniki Białostockiej. (mt/mc)

O wystawie opowiada pracownik Politechniki Białostockiej, Paweł Myszkowski: