Karma wraca – studenci z SSPB zbierają potrzebne rzeczy dla Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki”

24 marca, 2023

fot. Patrycja Roman

Studenci Politechniki Białostockiej organizują akcję na rzecz Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku.

W kartonach rozstawionych na wydziałach uczelni można zostawiać karmę oraz inne potrzebne psom rzeczy.

– Jeśli ktoś chce kupić karmę, to fajnie by była to karma jakościowa. Lepiej przynieść kilogram dobrej karmy niż 10 kilogramów tej małowartościowej – mówi Emila Bujnowska z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej.

Poza karmą zbierane są także smycze, obroże, koce, ręczniki, smakołyki dla psów i kropelki na kleszcze. Akcja potrwa do 25 kwietnia. (mt)

O akcji opowiada Emila Bujnowska z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej: