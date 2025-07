Kandydaci na Politechnikę Białostocką potwierdzają chęć studiowania

17 lipca, 2025

Niemal 5 tysięcy kandydatów na oferowanych 1900 miejsc – tak w liczbach wygląda rekrutacja na Politechnikę Białostocką na rok akademicki 2025/2026. Zainteresowanie uczelnią było w tym roku rekordowe.

Największą popularnością cieszyła się informatyka, budownictwo, nowo powstały kierunek data science, a także automatyka i robotyka oraz zarządzanie finansami i rachunkowość.

-Dostałyśmy się na architekturę. Cieszymy się, bo egzaminy dobrze poszły. Już jest taki spokój i po prostu już czekamy na rozpoczęcie roku. Jest sukces. Wybrałem inżynierię środowiska. To trafia w moje zainteresowania. Na pewno się stresowałem, bo to tak naprawdę są najważniejsze takie momenty w naszym życiu, więc zapamiętamy to na zawsze. Jestem zadowolony z siebie, bo dostałam się na informatykę. Na pewno to jest radość połączona z lekkim lękiem. Jestem podekscytowana, że wkrótce zacznę studia – mówią kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w Politechnice Białostockiej.

Największa konkurencja w trakcie tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Białostocką była na nowo powstałym kierunku data science, gdzie o jedno miejsce walczyło blisko 9 osób.

– W tym roku uruchomiliśmy pięć nowych kierunków, ale faktycznie data science jest to taki strzał w dziesiątkę, bo mamy bardzo duże zainteresowanie. Przede wszystkim odpowiadamy na potrzeby młodych ludzi. Tak samo na pozostałych kierunkach też oferujemy bardzo ciekawe dodatkowe rzeczy dla studentów, gdzie podczas studiów można chociażby uzyskać dodatkowe certyfikaty. Tam też mamy dużo kandydatów – mówi prof. Jacek Żmojda, prorektor ds. studenckich.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia mają czas do 24 lipca na złożenie kompletu dokumentów w Centrum Sigma przy ul. Zwierzynieckiej 10. Ci, którzy nie dostali się w pierwszym etapie mogą złożyć dokumenty o przyjęcie na Politechnikę Białostocką w ramach wolnych miejsc. I rekrutacja uzupełniająca potrwa od 26 do 29 lipca. (hk)

Relacja Hanny Kość: