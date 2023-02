Kampania społeczna o młodzieży i dla młodzieży

15 lutego, 2023

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Prozdrowotną kampanię społeczną będą mogli stworzyć uczniowie szkół średnich. Jest to nagroda w konkursie „Hackathon dla zdrowia”.

Młodzież na podstawie danych naukowych uzyskanych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ze wsparciem naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku będą w ciągu jednego dnia wymyślać i projektować kampanie społeczne skierowane do młodzieży.

– To od młodzieżowych zespołów zależy, w którą stronę to pójdzie. Może to być audycja, podcast, kampania na TikToku czy flash mob. Sky’s the limit – mówi Michał Lemański z Fundacji SocLab. – Główną nagrodą jest kampania i dwa miesiące będzie miał zwycięski projekt na realizację. Nagrodami są też gadżety np. zegarek smartwatch o wartości 600 złotych i każdy z członków wygranego zespołu otrzyma taki zegarek i będzie mógł sobie mierzyć tętno, ilość kroków i tak dalej, czyli wszystko co robimy ma związek ze zdrowiem i jak możemy o to zdrowie dbać.

Konkurs jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu „JoinUs4Health”. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na potrzeby konkursu udostępnił aktualne wyniki badań medycznych prowadzonych pod nazwą Białystok Plus.

– To są długoterminowe badania, które monitorują stan zdrowia białostoczan. Różne dane można tam wyczytać: od zagrożenia cukrzycą, przez dietę, zdrowie psychiczne, higienę jamy ustnej, po siedzący tryb życia. Będziemy posługiwali się tymi danymi, aby kampania społeczna, którą młodzież stworzy, była wartościowa merytorycznie – dodaje Michał Lemański.

Do udziału w konkursie „Hackathon dla zdrowia” mogą zgłaszać się 3-5 osobowe zespoły wraz z opiekunem ze szkoły. Zapisy trwają do niedzieli (19.02). Samo wydarzenie zaplanowano na 10 marca. (hk)

Z Michałem Lemańskim rozmawiała Hanna Kość: