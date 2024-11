13 listopada, 2024

Kampania „Dzieciństwo bez przemocy", fot. Hanna Kość

Ponad 70% dzieci w Polsce jest dotkniętych jakąś formą przemocy. Aby zapobiegać temu zjawisku i uświadamiać rodziców, opiekunów, nauczycieli i same dzieci prowadzona jest ogólnopolska kampania społeczna „Dzieciństwo bez przemocy”, której hasłem jest „Przemoc odbiera dziecku moc”.

Do Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku rocznie trafia około tysiąc osób poniżej 18 roku życia, które są ofiarami różnych form przemocy. – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor placówki.

– Są to dzieciaki, które potrzebują pomocy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, są to dzieciaki, które bardzo często doświadczają także przemocy, jest to przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie, ale to co obserwujemy w przeciągu ostatnich trzech lat, to olbrzymi wzrost zjawiska przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku.

Przed nami dwa tygodnie, w trakcie których temat przemocy wobec dzieci będzie częściej poruszany i pokazywany. 19 listopada odbędzie się Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci. Tego dnia wiele instytucji zaświeci się na czerwono, bo jak podkreśla Anna Tuszyńska – profilaktyka i mówienie o zjawisku przemocy jest bardzo ważne. – Każdy przekaz, który będzie mówił o tym, że krzywdzenie dziecka daje dzieciństwo niemocy i że ma olbrzymi wpływ i są to olbrzymie konsekwencje na przyszłość i na zdrowie psychiczne dzieci, może powodować zmianę świadomości dorosłych w zakresie ochrony dzieci – dodaje Anna Tuszyńska.

W ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” w najbliższą niedzielę (17.11) odbędzie się spacer śladami białostockich widzimisiów, w trakcie którego figurki będą ubierane w czerwone szaliki, ponadto na 22 listopada zaplanowana jest konferencja „Rodzina – przestrzeń bezpiecznego dzieciństwa?”.

W kampanię „Dzieciństwo bez przemocy” włączyło się Miasto Białystok i Białostocka Rada Kobiet oraz Województwo Podlaskie i Podlaska Rada Kobiet, a także Chorągiew Białostocka ZHP. (hk)